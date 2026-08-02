Si ndodhi dyndja masive e emigrantëve marokenë në Spanjë

Zbulohen detaje të një zhvillimi të pazakontë në kufijtë jugperëndimorë të BE-së
Shërbimet spanjolle të inteligjencës kanë pranuar se nuk arritën t’i përgjigjen krizës së migracionit në Ceuta sepse nuk e vlerësuan në kohë shkallën e lëvizjes masive të njerëzve drejt enklavës spanjolle në Afrikën e Veriut.
Sipas të përditshmes spanjolle ABC, duke cituar burime pranë shërbimeve të sigurisë, anëtarët e Gardës Civile Spanjolle i kishin paralajmëruar eprorët e tyre për ditë të tëra për numrin në rritje të marokenëve që, pas vendimit të Gjykatës së Lartë, po përpiqeshin të arrinin në Ceuta nga deti. Vendimi përcaktoi se migrantët e kapur në det nuk mund të ktheheshin menjëherë në Marok.
Lajmi për këtë vendim u përhap shpejt në mediat sociale marokene dhe u bë viral. Sipas vlerësimeve të disponueshme, rreth 200 njerëz në ditë po përpiqeshin të notonin disa qindra metra rreth valëpritëses kufitare dhe të arrinin në territorin spanjoll.
Informacioni rreth suksesit të migrantëve të parë inkurajoi më tej përpjekjet e reja për të kaluar kufirin. Në të njëjtën kohë, në mediat sociale qarkullonin thashetheme se kalimi kufitar El Tarajal ishte plotësisht i hapur.
Megjithatë, shërbimet e sigurisë nuk arritën të vënë re se mijëra njerëz po lëviznin drejt kufirit nga pjesë të ndryshme të Marokut në të njëjtën kohë. Meqenëse nuk u nisën nga një vend ose nuk u mblodhën në një pikë të paracaktuar, grupet u bashkuan gjatë rrugës dhe vetëm pranë kufirit u shndërruan në një masë që, sipas vlerësimeve, numëronte rreth 60 mijë njerëz.
Mungesa është edhe më serioze sepse i ashtuquajturi marshim në Ceuta u organizua nëpërmjet mediave sociale, pa ndonjë metodë veçanërisht të sofistikuar fshehjeje. Mediat marokene arritën të hynin në një nga grupet e WhatsApp, të quajtur Hajma (që do të thotë “sulm” në arabisht), përmes të cilave u përhapën thirrje për të kaluar kufirin.
Ata zbuluan se grupi menaxhohej nga një person me një kod ndërkombëtar algjerian dhe se në një moment anëtarët filluan të merrnin ftesa për të ndryshuar drejtim dhe për të provuar të hynin në Melilla.
“Situata në Ceuta është bërë më e ndërlikuar për shkak të mbikëqyrjes së shtuar”, tha një nga pjesëmarrësit që arriti të arrinte në qytet me një mesazh zanor. Mesazhe të tjera deklaronin se grupet duhet të mblidheshin në qytetin maroken të Nadorit, pastaj të vazhdonin për në Melilla dhe të përpiqeshin të hynin në territorin spanjoll.
Motivet e pjesëmarrësve ishin të ndryshme. Disa prej tyre kërkonin një mundësi për një jetë më të mirë në Evropë, ndërsa të tjerë, sipas burimeve policore, e shihnin kalimin e kufirit si një aventurë ose një mundësi për të shkaktuar probleme.
Burimet e inteligjencës me të cilat foli ABC e kanë të vështirë të besojnë se një kërcënim i tillë nuk mund të ishte zbuluar në kohë.
“Takimet mbahen çdo javë për të analizuar flukset e migracionit dhe rreziqet e sigurisë”, thanë burimet, duke i përshkruar ngjarjet në Ceuta si një episod të “luftës hibride”.
Shërbimet spanjolle po ia kalojnë një pjesë të përgjegjësisë homologëve të tyre marokenë, të cilët pretendojnë se nuk kanë marrë paralajmërime në kohë. Burime sigurie theksojnë se Maroku ka një rrjet të gjerë informatorësh lokalë që monitorojnë ngjarjet në çdo lagje të qytetit dhe u kalojnë informacione autoriteteve. Prandaj, ata e konsiderojnë të pamundur që shërbimet marokene të mos ishin në dijeni të lëvizjes masive të njerëzve nga disa qytete drejt Ceutës.
Shërbimet spanjolle të sigurisë kanë kritikuar gjithashtu reagimin e vonuar të qeverisë së kryeministrit Pedro Sánchez, duke theksuar se mundësia e një mbërritjeje masive të emigrantëve ishte parashikuar tashmë në planet e sigurisë kombëtare.
“Kjo mundësi ishte parashikuar dhe ekziston një plan për t’u përballur me çdo situatë të mundshme”, thanë burimet.
Pas shpërthimit të krizës, prioritetet e shërbimeve spanjolle janë bërë rivendosja e mbikëqyrjes mbi Ceuta, forcimi i sigurisë në Melilla dhe identifikimi i personave që kanë vendosur të qëndrojnë në Spanjë. Kjo detyrë do të kërkojë përsëri bashkëpunim me shërbimet marokene, megjithëse besimi i ndërsjellë është dëmtuar rëndë pas këtyre ngjarjeve.
ABC shkruan se midis atyre që kanë kërkuar të qëndrojnë në Spanjë dhe nuk janë kthyer vullnetarisht në Marok, shumica janë anëtarë të rinj të Gjeneratës Z. Këta janë të rinj që nuk shohin perspektivë në vendin e tyre, fitojnë rreth 350 euro në muaj, të cilat mund t’i përballojnë vetëm të jetojnë në lagje të varfra.
Ata që dëshirojnë të arrijnë në Spanjën kontinentale duhet të kalojnë nëpër një procedurë të gjatë ligjore, e cila përfshin aplikimin për azil dhe pritjen e një vendimi nga autoritetet kompetente.
Megjithatë, një numër i madh i atyre që hynë në Ceuta u kthyen shpejt në Marok. Disa hoqën dorë pasi u përballën me qendra pritjeje të mbipopulluara dhe mungesë ushqimi, uji dhe akomodimi. Të tjerë u larguan nga qyteti brenda 24 orëve sepse fillimisht e panë kalimin kufitar si një aventurë ose një formë argëtimi. /tesheshi