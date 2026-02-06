Si ta masni ushqimin nëse ju mungon një peshore në kuzhinë

Amvisat hasin shpesh vështirësi në peshimin e ushqimeve që duhet të gatuajnë apo konsumojnë. Por mos u shqetësoni, ndonjëherë sytë dhe ndjesia jane “peshorja” më e mirë. Për këtë mjaftojnë disa enë bazike.
Një lugë e madhe mund të shërbejë si masë bazë ajo mban rreth 15 ml lëng ose afërsisht 10 deri në 12 gram miell. Një lugë çaji mban rreth 5 ml, ndërsa një filxhan standard kuzhine ka një kapacitet prej rreth 240 ml.
Nëse një recetë kërkon gjysmë filxhani, mund ta vlerësoni atë si gjysmë filxhani kafeje të rregullt.
Për ata që nuk kanë peshore, ja disa udhëzime praktike: një grusht miell është afërsisht gjysmë filxhani, ndërsa dy grushte janë afërsisht një filxhan. Një banane mesatare peshon rreth 120 gramë, një mollë rreth 150, ndërsa një vezë mesatare peshon midis 50 dhe 60 gramë. Gjalpi mund të matet edhe me lugë gjelle një lugë gjelle përmban afërsisht 15 gramë.
Është e rëndësishme që të përdorni të njëjtën enë për të matur të gjithë përbërësit në një recetë gjatë përgatitjes së pjatës.
Në këtë mënyrë do të ruani proporcionet dhe do të arrini një rezultat të ekuilibruar. Nëse nuk jeni të sigurt për sasinë, shtoni përbërësit gradualisht dhe përshtatini ato sipas strukturës veçanërisht kur bëhet fjalë për miell ose lëng.