Si ta shmangni një ftohje këtë vjeshtë? Nutricionistja ndan pesë këshilla të rëndësishme

Me ardhjen e motit të ftohtë, numri i rasteve të kollës, ftohjeve dhe viruseve është në rritje, dhe një nutricionist kryesor britanik ka ofruar pesë këshilla për të qëndruar të shëndetshëm.
Hulumtimi nga marka UNROOTED, e cila specializohet në produktet e baobabit, tregon se 16% e britanikëve i shohin kolegët në punë si burimin më të mundshëm të infeksionit.
Ata pasohen nga partnerët me 15%, fëmijët me 9% dhe bashkëudhëtarët në transportin publik me 7%, shkruan Express.
Nutricionistja Nichola Ludlam-Raine thotë se nuk mund ta kontrollojmë plotësisht se kush kollitet pranë nesh në tren ose çfarë sjellin fëmijët tanë në shtëpi nga shkolla, por mund të menaxhojmë shumë nga zakonet tona.
“Nuk ka ndonjë përbërës magjik për parandalimin e sëmundjeve, por një dietë e shëndetshme, gjumi i mjaftueshëm dhe mbështetja e tretjes përmes një shumëllojshmërie ushqimesh të pasura me fibra janë një bazë e mirë”, tha ajo. Në bashkëpunim me markën UNROOTED, Ludlam-Raine ndau pesë këshilla kryesore për t’u mbrojtur nga kolla dhe ftohjet.
Ruani shëndetin e tretjes
“Të fillosh ditën me fibra është një zakon i shkëlqyer. Gjatë vjeshtës dhe dimrit, është veçanërisht e rëndësishme t’i kushtosh vëmendje marrjes së fibrave sepse ato ushqejnë bakteret e dobishme në zorrët tuaja dhe kështu mbështesin sistemin tuaj imunitar në përgjithësi”, thotë ai. “Një opsion bie në sy, baobab, i cili është gjithnjë e më popullor në mesin e nutricionistëve. Ai përmban shtatë herë më shumë fibra sesa tërshëra.”
Jepini përparësi gjumit cilësor
“Në nxitimin dhe nxitimin e jetës së përditshme, gjumi është shpesh viktima e parë. Gjumi i rregullt dhe pushimi i mjaftueshëm janë një bazë më e mirë për shëndetin sesa mbështetja në të ashtuquajturit ‘forcues të imunitetit’. Kjo është arsyeja pse është më e zgjuar të kurseni para, të hiqni dorë nga shfletimi i telefonit natën vonë dhe t’i jepni përparësi gjumit”, thotë Ludlam-Raine. Shumica e të rriturve kanë nevojë për shtatë deri në nëntë orë gjumë.
Vitamina C: ekuilibri është i rëndësishëm
Shumë njerëz e dinë që vitamina C kontribuon në funksionimin normal të imunitetit, por kjo nuk do të thotë që duhet të konsumoni sa më shumë që të jetë e mundur. Të rriturit kanë nevojë për rreth 40 mg në ditë dhe shumica e njerëzve mund ta marrin këtë sasi përmes një diete të larmishme, ku ushqime si specat, brokoli, manaferrat, frutat agrume dhe patatet janë burime veçanërisht të mira.
Mos harroni për vitaminën D
Gjatë vjeshtës dhe dimrit, rrezet e diellit nuk janë mjaftueshëm të forta që lëkura të prodhojë mjaftueshëm vitaminë D, kështu që ajo duhet të merret nëpërmjet ushqimit dhe, nëse është e nevojshme, nëpërmjet shtesave dietike.
“Vitamina D kontribuon në funksionimin normal të imunitetit dhe është e rëndësishme për shëndetin e kockave dhe muskujve. Ajo gjendet në ushqime të tilla si peshku i yndyrshëm, të verdhat e vezëve dhe ushqimet e fortifikuara, por është e vështirë të merret mjaftueshëm vetëm nga dieta. Kjo është arsyeja pse marrja e suplementeve rekomandohet në muajt e vjeshtës dhe dimrit”, shpjegon Ludlam-Raine.
Çfarë të bëni nëse sëmureni?
“Nuk ka ushqim që mund të kurojë një ftohje. Jepini përparësi pushimit, pini shumë lëngje dhe hani sa të mundeni. Ndërkohë, përpiquni t’i përmbaheni dietës suaj të zakonshme të ekuilibruar sa më shumë që të jetë e mundur. Pijet e ngrohta, supat dhe ushqimet e tjera të pasura me lëngje mund të jenë veçanërisht ngushëlluese kur nuk ndiheni mirë”, këshillon Ludlam-Raine.