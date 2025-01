Si ta trajtoni “ankthin e mesit të natës”?

Nuk ka asgjë më të keqe se të shtrihesh në shtrat duke parë tavanin me mendime ankthi që vërtiten përreth, duke menduar se sa shumë dëshiron të flesh, por që jeni të paaftë për të zhvendosur këto shqetësime.

Nëse ankthi i ‘mesit të natës’ po ju mban zgjuar, ekspertët kanë ndarë disa gjëra që mund t’i provoni.

Mbarojeni ditën duke shkruar një ditar

Një metodë që preferohet të përdoret për t’u çliruar nga ankthi është të shkruani cdo ditë në ditarin tuaj.

Disa orë para gjumit, mendoni për ditën tuaj dhe shkruani, çfarë ka shkuar mirë, çfarë nuk ka shkuar,a mund të bëni ndonjë gjë për këtë? Dhe çfarë duhet të mbani mend nesër.

Këta faktorë janë zakonisht ata që ju mbajnë zgjuar, por duke e bërë këtë ju keni pasur mundësi ta përpunoni ditën para se të shkoni në shtrat.

Përpjekja për “ndërrim të mendimit” dhe “ndalimin e mendimit”

Ekzistojnë dy teknika të ndryshme, në veçanti, që mund të ndihmojnë në largimin e mendjes nga mendimet ankthioze gjatë natës.

E para prej tyre është ‘ndërrimi i mendimit’. Mendoni për një vend ku ndiheni të qetë dhe të relaksuar, mund të jetë një plazh, një shëtitje në një fshat, kopshti juaj etj. dhe përshkruajeni me shumë detaje për veten tuaj, duke folur fjalët ndërsa flisni në vend që t’i mbani ato në mendjen tuaj.

Ekziston edhe “ndalimi i mendimit” – ku një person mendon për fjalën “the” çdo dy sekonda. Rrallëherë do të kaloni më shumë se pesë minuta para se të flini. Kjo funksionon pasi bllokon mendimet tuaja negative dhe për shkak se fjala “the” nuk do të thotë asgjë ose nuk ka ndonjë emocion të lidhur me të, mendja juaj nuk do të endet.

Frymëmarrje e thellë

Frymëmarrja e thellë është një mënyrë e thjeshtë dhe efektive për të qetësuar trupin dhe për të ndihmuar me ankthin dhe stresin.

Frymëmarrja e thellë rrit furnizimin me oksigjen në tru. Kjo stimulon sistemin nervor parasimpatik, i cili kontrollon funksionet trupore gjatë kohës së stresit. Rezultati është se njerëzit mund të ndihen më të qetë dhe më pak të shqetësuar, duke i ndihmuar ata të kthehen në gjumë.

Jepni një meditim gjatë natës

Meditimi është një tjetër mundësi e shkëlqyeshme, megjithëse është një ide e mirë të ngriheni nga shtrati dhe të futeni në një hapësirë ​​më qetësuese përpara se ta provoni këtë.

Gjeni një vend të rehatshëm dhe vendosni një alarm ose kohëmatës të qetë në telefonin tuaj për 20 minuta, ku kohëmatësi do t’ju njoftojë kur seanca të përfundojë.

Kërkoni ndihmë nëse është e nevojshme

Nëse këto strategji nuk po përmirësojnë ankthin, është thelbësore të mos luftoni vetëm.

Një mjek i përgjithshëm mund të jetë në gjendje t’ju referojë për terapi njohëse të sjelljes ose terapi të tjera ndihmuese, prandaj sigurohuni që të lini një takim nëse “ankthi i mesnatës” vazhdon.