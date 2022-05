Si ta zgjidhim problemin e sjelljes së pakontrolluar të fëmijëve

Nëse ende përkon që keni një ditë të keqe, ju sillen në një situatë veçanërisht të ndjeshme që kërkon nerva të çelikta, transmeton The Sun.

Megjithatë, ka disa arsye pse fëmijët shpesh kanë shpërthime zemërimi. Rosina McAlpine nga Australia, është një eksperte në kujdesin e fëmijëve dhe tregon përse fëmijët sillen keq.

“Kur u bëra nënë për herë të parë në vitin 2007, vazhdova të merrja këshilla kontradiktore si ‘ushqej foshnjën sipas kërkesës ‘përkundrejt’ ushqyer foshnjën çdo 4 orë për të imponuar një rutinë’. Ose’ le të qetësohet nga të qarat dhe të bie në gjumë. e saj “në lidhje me ‘ngushëlloni foshnjën dhe ndihmoni atë të qetësohet dhe të flejë.’ Për shkak të gjithë kësaj këshille, unë isha konfuze dhe kisha vetëbesim të ulët kur bëhej fjalë për vendimet e prindërimit,” tha ajo.

Si pedagoge dhe studiuese universitare, Rosina vendosi të gërmonte më thellë në botën e zhvillimit të fëmijëve dhe prindërimit për të ndihmuar veten, por edhe të tjerët, në marrjen e vendimeve më të mira.

Sot, ajo ndan njohuritë dhe përvojën e saj me prindërit në mbarë botën.

Nëse sjellja e pakontrolluar e fëmijës është shkaktuar nga moslejimi i tij për të marrë një ëmbëlsirë, zgjidhja nuk është për të. Zgjidhja është të pranosh se ai ka nevojë për ndihmë për të mësuar se si të menaxhojë ndjenjat e tij të zhgënjimit ose zhgënjimit.

“Fëmijët e vegjël kanë një hapësirë shumë të shkurtër vëmendjeje,” tha ajo.

“Me kalimin e kohës, me durim, këmbëngulje dhe praktikë, të vegjlit do të shijojnë një vakt me prindërit e tyre dhe do të qëndrojnë në tryezë më gjatë dhe do të zhvillojnë afinitetet e tyre për një gamë të gjerë vaktesh. Bërja e kohës së vakteve të këndshme sesa të planifikuara dhe të imponuara do të krijojë një bazë të shkëlqyer. për një jetë të plotë ushqime të lumtura së bashku,” shton ajo.

Rosina thotë se çelësi për të reduktuar shpërthimet e zemërimit është të kuptuarit se fëmijët kanë mënyrën e tyre të të menduarit. Sipas saj, ka disa gjëra që prindërit mund të bëjnë për t’u përgjigjur siç duhet gjatë një zemërimi:

Zbrisni në nivelin e fëmijës dhe qëndroni sa më të qetë.

Sigurojeni fëmijën se gjithçka do të jetë mirë.

Shpjegoni se jeni këtu për ta zgjidhur problemin së bashku sapo të qetësohet.

Ndihmojeni fëmijën tuaj të qetësohet duke e prekur (nëse ju lejon) dhe ndihmojeni të marrë frymë thellë.