Si të kish ndodhur në Shqipëri ajo që ka ndodhur në Greqi me një dhi

Hetime për vrasjen e më pas ngënien në gosti të kafshës së paqtë në një park kombëtar
Autoritetet greke kanë nisur një hetim pas një raporti se punëtorët e një kompanie private, të angazhuar në riparimin e dëmeve në Parkun Kombëtar të Samarisë në Kretë, dyshohet se vranë një dhi të egër të mbrojtur të Kretës, e pjekën në zjarr të hapur dhe e hëngrën.
Sipas mediave greke, duke cituar gazetën lokale Greek Reporter, zyra e prokurorit në Hania ka urdhëruar një hetim urgjent për të gjitha rrethanat e këtij rasti.
Sipas raportit, gjatë punës në Grykën e Samarisë, punëtorët dyshohet se vranë një dhi të egër të njohur si kri-kri, pas së cilës e përgatitën në zjarr të hapur dhe e konsumuan brenda kufijve të zonës së mbrojtur.
Rastit po i bëhet hetim Drejtoria e Pylltarisë në Hania, përfaqësuesit e së cilës konfirmuan se po verifikojnë pretendimet e raportuara. Megjithatë, ata theksojnë se deri më tani nuk ka konfirmim se incidenti ka ndodhur vërtet, as nuk janë publikuar detaje rreth personave që mund të jenë të lidhur me këtë rast.
Përveç dyshimit për vrasjen e paligjshme të një kafshe të mbrojtur, hetuesit po verifikojnë gjithashtu nëse është ndezur ndonjë zjarr në parkun kombëtar. Një veprim i tillë do të përbënte një shkelje serioze të rregulloreve, veçanërisht për shkak të rrezikut në rritje të zjarreve në pyje gjatë muajve të verës.
Kri-kri është një dhi e egër indigjene e Kretës që banon në zonën e Maleve të Bardha dhe Grykës së Samarisë. Konsiderohet si një nga simbolet e ishullit të Kretës, dhe gjuetia e kësaj specie të mbrojtur është rreptësisht e ndaluar.
Popullata e saj ka qenë nën presion për vite me radhë për shkak të gjuetisë së paligjshme, shkatërrimit të habitatit, sëmundjeve dhe kryqëzimit me dhitë shtëpiake. Pikërisht për të ruajtur këtë specie të rrallë u krijua Parku Kombëtar i Samarisë në vitin 1962.
Media greke thekson se për momentin, këto janë vetëm akuza nga raporti. Nëse do të nisin procedura penale kundër personave përgjegjës do të varet nga rezultatet e hetimit të kryer nga Administrata Pyjore dhe zyra e prokurorit kompetent. /tesheshi