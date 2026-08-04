Spanja: Hyrja e parregullt përmes Ceutës dhe Melillës nuk jep akses në Evropë

Spanja tha të hënën se hyrja e parregullt në vend përmes enklavave të saj në Afrikën Veriore, Ceuta ose Melilla, nuk jep të drejtën për të qëndruar në territor, për të udhëtuar në kontinent ose për të lëvizur lirshëm brenda Evropës, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme në një deklaratë tha se “asnjë vendim gjykate nuk e ka ndryshuar këtë”.
Ministria tha se vendimi i fundit i Gjykatës së Lartë sqaron se cila procedurë zbatohet për ata që vijnë nga deti, por nuk ndryshon aktin e emigracionit, nuk e shpall refuzimin e hyrjes në kufi të paligjshëm, nuk hapë asnjë rrugë hyrjeje dhe nuk parandalon kthimin.
Ajo shtoi se autoritetet përforcuan kufirin me një pengesë detare prej 500 metrash në ujësjellësin Tarajal, duke e përshkruar atë si “të pajtueshëm me vendimin dhe me kthimet”. Sipas ministrisë, pothuajse të gjithë ata që kaluan në Ceuta më 30 korrik janë kthyer tashmë në Marok.
Ministria tha se Ceuta dhe Melilla funksionojnë nën një regjim kontrolli kufitar unik në Evropë, me një kontroll në kufirin me Marokun dhe një kontroll të dytë Shengen përpara nisjes nga deti ose ajri për në Spanjën kontinentale.
Askush nuk lejohet të udhëtojë në territorin e Spanjës pa u identifikuar më parë në polici, thuhet më tej.
Ministria bën të ditur se procesi i jashtëzakonshëm i rregullimit të vendit “nuk ka asnjë lidhje me këto ngjarje”, sepse ai zbatohet vetëm për njerëzit që tashmë jetojnë në Spanjë përpara 1 janarit 2026.
“Përjashtohet kushdo që ka kaluar në 30 korrik. Rruga e vetme është ajo legale”, shtoi ministria në deklaratën e saj.