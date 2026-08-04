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Turqia shpreh shqetësim serioz pas sulmit me dronë ndaj anijeve civile turke në Detin e Zi

Ministria e Jashtme Kineze

Turqia shprehu “shqetësim serioz” për sulmet që shënjestrojnë anijet civile në Detin e Zi, tha Ministria e Jashtme e vendit, pasi anijet civile në pronësi turke Yasar dhe Nadezhda u sulmuan nga mjete ajrore pa pilot, pasi u larguan nga porti i Novorossiysk të hënën në mbrëmje, transmeton Anadolu.

“Ne jemi seriozisht të shqetësuar se, pavarësisht nga të gjitha paralajmërimet tona, lufta midis Rusisë dhe Ukrainës po përhapet gjithnjë e më shumë në Detin e Zi në një mënyrë që prek edhe anijet civile”, tha ministria në një deklaratë.

Duke u bërë thirrje të gjitha palëve në Detin e Zi, deklarata u kërkoi atyre të “zbatojnë masa konkrete” për të garantuar sigurinë e lundrimit.

“Nëse nuk merren masa parandaluese, përshkallëzimi në Detin e Zi do të ketë pasoja negative shumëdimensionale, duke përfshirë edhe sigurinë ushqimore,” shtoi ai.

“Siguria dhe mbrojtja e qytetarëve tanë është prioriteti ynë më i lartë dhe gjendja e tyre po monitorohet nga afër”, thuhet më tej.

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