Trump kërcënon përsëri Iranin: “Shansi i tyre i fundit para prerjes së kokës!”

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Presidenti amerikan Donald Trump tha të hënën se Irani përballet me “prerje të kokës” nëse nuk pranon një marrëveshje që do t’i jepte fund konfliktit midis dy vendeve, duke thënë se Teherani ka një shans të fundit për të arritur një marrëveshje.
“Mendoj se mund të jemi në gjendje të bëjmë diçka, por dua t’u jap atyre një shans të fundit para prerjes së kokës“, tha Trump, duke përsëritur kërcënimin e tij për të nisur një sulm të madh ushtarak ndaj Iranit.
Ai tha gjithashtu se bisedimet me Iranin “po vazhdojnë tani”, duke shtuar se negociatat ishin shansi i fundit i Teheranit për të nënshkruar një marrëveshje të mirë, ndërsa Irani mohon se bisedimet midis dy palëve në konflikt janë duke vazhduar.
Më herët të hënën, pasi Irani tha se nuk po zhvilloheshin bisedime, Trump kritikoi ashpër sjelljen “jashtëzakonisht të dyfishtë” të udhëheqjes së Iranit.
“Ato po zhvillohen tani,” u tha Trump gazetarëve kur u pyet për statusin e bisedimeve, duke thënë se të dy palët po bisedonin me kërkesë të Iranit, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Katarit, ndër të tjera. “Ky është shansi i fundit për ta që të nënshkruajnë një dokument të mirë,” tha ai, duke iu referuar Iranit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmail Baghe, tha më herët të hënën se Irani po negocionte me Omanin për një korridor të përbashkët të përkohshëm transporti në Ngushticën e Hormuzit, e cila është strategjikisht e rëndësishme, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA.
Baghe tha se vetëm Irani dhe Omani ishin të përfshirë në bisedime, duke theksuar se Teherani aktualisht nuk është i përfshirë në negociata me Shtetet e Bashkuara. Pas komenteve të Baghe, Trump përdori platformën e tij Truth Social për të kritikuar ashpër udhëheqjen iraniane.
“Ata kërkojnë një takim, disa do të thoshin ‘luten’, negociatat fillojnë, disa janë planifikuar në të ardhmen e afërt, dhe pastaj ata thonë hapur dhe me krenari se nuk po zhvillojnë asnjë bisedë, se asgjë nuk po diskutohet dhe se po merren vetëm me ‘Omanin’”, shkroi presidenti amerikan.
Trump theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë bllokadën detare të porteve iraniane “përveç nëse arrihet një marrëveshje ose nuk arrihet një dorëzim i plotë”. Mosmarrëveshja mbi kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe transporti për naftë, gaz dhe plehra, është një pikë e rëndësishme pengese në përballjen ushtarake midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Baghe tha se Irani dhe Omani, të cilët shtrihen në rrugën ujore, po diskutojnë një model të propozuar sipas të cilit tankerët dhe anijet e mallrave do të hyjnë në Ngushticën e Hormuzit nëpërmjet një rruge veriore përmes ujërave territoriale iraniane. Pasi të ndalojnë në porte në Iran ose në shtetet e Gjirit Arab, anijet do të kthehen nëpërmjet një rruge jugore përmes ujërave territoriale të Omanit.
Në ngushticën e saj më të ngushtë, Ngushtica e Hormuzit është vetëm rreth 24 milje (39 kilometra) e gjerë. Meqenëse Irani dhe Omani pretendojnë një zonë prej 12 miljesh detare (22.2 kilometra), ujërat territoriale të dy shteteve bregdetare mbivendosen. Nuk ka ujëra ndërkombëtare në këtë zonë.
Marrëveshja e re e planifikuar kufizon kalimin e lirë, ndryshe nga situata para fillimit të konfliktit ushtarak. Irani, për shembull, mund të kontrollojë se cilat anije nga cilat vende hyjnë në Ngushticën e Hormuzit. Anijeve luftarake, ndër të tjera, mund t’u mohohet kalimi. /tesheshi