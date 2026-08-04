Meta mbyll llogaritë në Instagram për shkak të regjistrimeve të fshehta me syze inteligjente

Kompania Meta ka nisur të bllokojë llogaritë në Instagram të përdoruesve që përdorin syzet e saj inteligjente për të regjistruar njerëz pa dijeninë ose pëlqimin e tyre, me qëllim krijimin e përmbajtjeve për rrjete sociale.
Sipas raportimeve, disa përdorues kanë përdorur syzet inteligjente Meta Ray-Ban për të filmuar persona në ambiente publike dhe më pas kanë publikuar videot në Instagram. Shpesh bëhet fjalë për “shaka” të inskenuara ose video ku persona të panjohur përfshihen pa e ditur se po regjistrohen.
Drejtuesi i Instagramit, Adam Mosseri, deklaroi se platforma nuk do të lejojë përmbajtje ku njerëzit shfrytëzohen ose ngacmohen për argëtim. Ai tha se videot që tregojnë ngacmime, përfshirë disa të ashtuquajtura “video flirtimi” ku personat nuk e dinë se po filmohen, do të hiqen.
Disa llogari të njohura që publikonin video të regjistruara me këto syze janë çaktivizuar. Meta ka konfirmuar se masat janë marrë për shkak të shkeljes së rregullave kundër përmbajtjeve ngacmuese.
Syzet inteligjente të Metës kanë një dritë LED që ndizet kur kamera është aktive, por disa përdorues kanë tentuar ta mbulojnë ose ta dëmtojnë atë për të regjistruar në mënyrë të fshehtë. Për këtë arsye, Meta ka prezantuar një përditësim që çaktivizon kamerën nëse zbulohet ndërhyrje te drita e regjistrimit.
Ky veprim vjen pasi syzet inteligjente kanë shkaktuar shqetësime për privatësinë, me kritikët që paralajmërojnë se pajisje të tilla mund të përdoren si mjete mbikëqyrjeje të fshehtë.
Meta synon që këto masa të parandalojnë keqpërdorimin e teknologjisë dhe të shmangin dëmtimin e reputacionit të syzeve të saj inteligjente.