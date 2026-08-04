Shefi i lojërave në Amazon parashikon një të ardhme ku lojtarët nuk do të kenë më nevojë për konsola

Drejtori i lojërave në Amazon, Jeff Gattis, i ka thënë BBC-së se beson që kostoja në rritje e teknologjisë do të thotë që njerëzit do të drejtohen drejt transmetimit të lojërave në internet në vend që të blejnë konsola të reja.
Ai tha se teknologjia është zhvilluar shumë vitet e fundit, duke e bërë atë më të zbatueshme sesa ishte më parë – por pranoi se disa njerëz do të blejnë ende pajisjet e tyre.
Ndërsa lojërat në cloud janë cilësuar prej kohësh si e ardhmja e videolojërave, përpjekjet e mëparshme nuk kanë arritur të fitojnë një përdorim të gjerë – duke çuar në mbylljen e profilit të lartë të Google Stadia në vitin 2023.
Shumë firma tashmë e ofrojnë këtë si pjesë të shërbimeve të tyre të abonimit, duke përfshirë gjigantët Sony dhe Microsoft, por njerëzit vazhdojnë të preferojnë instalimin e lojërave në makinat e tyre.
Komentet e Gattis vijnë ndërsa Amazon ka njoftuar se po integron shërbimin e saj të lojërave në cloud Luna në aplikacionin Prime Video për t’u vendosur së bashku me shfaqjet dhe filmat e saj.
Lojërat në cloud u lejojnë lojtarëve të transmetojnë dhe të luajnë lojëra në internet nga një server i largët duke përdorur një telefon, tablet ose kontrollues, në vend që ta shkarkojnë dhe ta ekzekutojnë atë në një PC ose konsol në shtëpi.
Gattis argumentoi se ende ekzistonte një audiencë e madhe e pashfrytëzuar përtej pronarëve tradicionalë të konsolave, të cilën Amazon po përpiqej ta arrinte.
“Ka diku midis dy e gjysmë dhe tre miliardë njerëzve që luajnë lojëra në të gjithë botën, por vetëm një pjesë e tyre zotërojnë pajisje të dedikuara për lojëra”, tha Gattis.
Ai tha se lojërat e transmetimit mund të ndihmonin njerëzit që nuk duan të shpenzojnë qindra – apo edhe mijëra – paund për një konsol ose PC lojërash.
“Ndërsa pajisjet bëhen më të shtrenjta dhe ndërsa teknologjia e transmetimit vazhdon të përmirësohet, mendoj se natyrshëm do të shihni më shumë njerëz që pyesin nëse kanë nevojë për atë pajisje të dedikuar”, tha ai.
Vitet e fundit kanë parë rritjen e çmimit të pajisjeve të lojërave, ndërsa kostoja e komponentëve gjithashtu rritet, me Sony dhe Microsoft që rrisin koston e konsolave të tyre dhe Valve që e çmonton Steam Machine-in e saj të ri nga 879 paund.
Christopher Dring, kryeredaktor dhe bashkëthemelues i The Game Business, tha se ka të ngjarë të ketë një audiencë njerëzish që kërkojnë të luajnë lojëra të nivelit të lartë si Grand Theft Auto 6 që do të dalë së shpejti, “por që dekurajohen nga të gjitha kërkesat teknike”.
Ai tha se transmetimi ende përballej me disa pengesa, duke përfshirë faktin se shumë lojëra të nivelit të lartë ende kërkojnë një kontrollues.
Amazon Luna është përfshirë tashmë si një abonim Prime, por kryesisht ka ekzistuar si një destinacion i veçantë, ndërsa tani përdoruesit do të jenë në gjendje ta shohin atë nën skedën “Lojëra” në Prime Video në TV Fire në SHBA dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Dring tha se pika penguese për shumë botues të mëdhenj të lojërave mund të jetë ende modeli i abonimit, për shkak të ndikimit që mund të ketë në shitjet tradicionale “ku ka dukshëm më shumë të ardhura”.
Dhe ai tha se mendonte se ishte e pamundur që njerëzit të donin të paguanin çmimin e mbulimit të një loje – zakonisht 60-70 funte – vetëm për të transmetuar një lojë.
Stadia u reklamua si një “Netflix për lojëra” kur u lançua në nëntor 2019.
Por deri në janar 2023, Google e kishte mbyllur shërbimin, duke thënë se “nuk kishte fituar tërheqjen e përdoruesve”, shpresonte kompania.
Si domosdoshmëri, lojërat në cloud kërkojnë një lidhje interneti mjaftueshëm të shpejtë.
Joost van Dreunen, një profesor i biznesit të lojërave në NYU Stern, tha se koncepti ende nuk ka arritur miratimin masiv të tregut për shkak të disa arsyeve, duke përfshirë “problemet e vonesës, përvojat jokonsistente dhe mungesën e një modeli të fuqishëm biznesi”.
“Lojtarët janë të gatshëm të shkëmbejnë pak besnikëri për komoditet, por jo të paguajnë çmime premium për diçka që nuk e zotërojnë, e cila ngec kur Wi-Fi bie”, tha ai.
Megjithatë, ai tha se rritja e kostos së konsolave mund ta ndryshojë këtë.
“Për herë të parë në historinë e industrisë, konsolat po bëhen më të shtrenjta drejt fundit të ciklit të tyre jetësor. Jam skeptik se kjo do t’i shtyjë menjëherë më shumë lojtarë drejt cloud-it shpejt, por parashikoj një miratim gradual të alternativave”, tha ai.