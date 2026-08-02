Orët inteligjente me EKG po ndryshojnë mënyrën e monitorimit të zemrës

Orët inteligjente me funksionin e elektrokardiogramit (EKG) po bëhen gjithnjë e më të përdorura për monitorimin e shëndetit të zemrës, duke u ofruar përdoruesve mundësinë të kontrollojnë ritmin kardiak nga kyçi i dorës.
Teknologjia ka avancuar nga pajisjet që vetëm numëronin hapat, në sisteme që analizojnë disa parametra shëndetësorë.
Një nga kompanitë që ka sjellë këtë mundësi në treg është Huawei, përmes teknologjisë TruSense, e cila përdor sensorë dhe algoritme inteligjente për të analizuar aktivitetin e zemrës.
Me aktivizimin e funksionit EKG, ora regjistron aktivitetin elektrik të zemrës për rreth 30 sekonda dhe mundëson ruajtjen e rezultateve për t’u konsultuar edhe me mjekun.
Monitorimi i vazhdueshëm mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm të çrregullimeve të ritmit të zemrës, veçanërisht fibrilacionit atrial, një gjendje që lidhet me rrezikun e komplikimeve serioze kardiovaskulare.
Përveç EKG-së, modelet e reja të orëve inteligjente mund të matin edhe rrahjet e zemrës, nivelin e oksigjenit në gjak, stresin dhe temperaturën e lëkurës. Funksione si “Health Glance” mundësojnë një kontroll të shpejtë të disa treguesve shëndetësorë brenda pak minutash.
Funksioni EKG është i disponueshëm në disa modele të avancuara të Huawei, përfshirë seri si WATCH GT 5 Pro, WATCH 4 Pro, WATCH Ultimate dhe WATCH D2. Megjithatë, ekspertët theksojnë se këto pajisje nuk zëvendësojnë kontrollin mjekësor, por shërbejnë si një mjet shtesë për monitorim dhe zbulim të hershëm të ndryshimeve në shëndet.
Me zhvillimin e teknologjisë së pajisjeve që mbahen në trup, monitorimi i zemrës po bëhet më i qasshëm, duke u dhënë përdoruesve mundësi të reja për të ndjekur gjendjen e tyre shëndetësore në përditshmëri.