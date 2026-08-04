Google tani po ju lejon të hyni në llogarinë tuaj me një video selfie

Sigurisht, së pari duhet ta konfiguroni këtë, duke regjistruar një video fillestare selfie, në të cilën thjesht shikoni kamerën e pajisjes suaj dhe kryeni “disa lëvizje të shkurtra, të udhëhequra të kokës për të kapur kënde të shumëfishta”, thotë kompania.
Pas kësaj, mund të hyni në llogarinë tuaj Google me një video selfie, për shembull nëse keni harruar fjalëkalimin tuaj.
Google do ta krahasojë videon e re selfie me atë që keni regjistruar kur keni konfiguruar funksionin dhe do t’ju lejojë të hyni.
Mund ta fshini videon e ruajtur selfie në çdo kohë nga llogaria juaj, dhe Google thotë se përdoret vetëm për t’ju ndihmuar të identifikoheni, “përveç nëse zgjidhni ta ndani atë për qëllime shtesë”.
Videoja selfie është “e koduar në qetësi”, që do të thotë se ruhet në mënyrë të sigurt edhe kur nuk është duke u përdorur.
Google na siguron se po përdor “shtresa të shumëfishta sigurie” për këtë funksion në mënyrë që të parandalojë përpjekjet e imitimit me foto dhe video të rreme.