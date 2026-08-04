Fluksi i emigrantëve lidhet me tensionet politike mes Madridit dhe Tel Avivit
Shërbimet sekrete kineze raportojnë se kriza e emigrantëve në Ceuta dhe Melilla të Spanjës nuk është thjesht një fenomen humanitar apo pasojë e zhvillimeve rajonale, por pjesë e një operacioni më të gjerë destabilizues, ku, sipas tyre, një rol qendror luan shërbimi sekret izraelit, Mossad.
Sipas analizave të publikuara nga qarqe pranë Ministrisë kineze të Sigurisë së Shtetit (MSS), fluksi i mijëra emigrantëve marokenë drejt dy enklavave spanjolle lidhet drejtpërdrejt me përkeqësimin e marrëdhënieve diplomatike mes Spanjës dhe Izraelit.
Në qendër të këtyre hetimeve ndodhet Byroja e Nëntë e MSS-së, e cila sipas raportimeve, është ngarkuar me monitorimin e ndikimit të shërbimeve të huaja të inteligjencës në Afrikën e Veriut dhe në zonat ku Kina ka interesa strategjike, veçanërisht në kuadër të nismës së saj globale “Rripi dhe Rruga”.
Analistët kinezë argumentojnë se qëndrimi i qeverisë spanjolle në mbështetje të Palestinës, si edhe kritikat e vazhdueshme të Madridit ndaj operacioneve ushtarake izraelite në Gaza, kanë krijuar një klimë të fortë tensioni mes dy vendeve.
Dhe Mossad-i ka përdorur rrjetet e trafikimit të emigrantëve dhe fushata të koordinuara dezinformimi për të nxitur hyrjen masive të refugjatëve drejt Ceutës dhe Melillës.
Objektivi, sipas këtij vlerësimi, do të ishte dobësimi i pozitës së kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez dhe rritja e presionit politik mbi Spanjën.
Raportet e cituara nga mediat kineze, përfshirë CGTN dhe Xinhua, theksojnë se kjo situatë mund të ketë pasoja të gjera për sigurinë e kufijve të Bashkimit Evropian dhe për funksionimin e zonës Schengen.
Një vëmendje e veçantë i kushtohet drejtorit të ri të Mossad-it, Roman Gofman, i cili mori drejtimin e agjencisë në qershor të këtij viti. Analistët kinezë theksojnë se, ndryshe nga paraardhësit e tij, Gofman vjen nga një formim kryesisht ushtarak dhe favorizon operacionet e drejtpërdrejta në terren.
Sipas të njëjtave burime, kjo strategji mund të shpjegojë edhe përfshirjen e pretenduar të Mossad-it në krizën kufitare mes Marokut dhe Spanjës.
Një element tjetër i analizës lidhet me vizitën e Pedro Sánchez në Ceuta, ku ai u përball me protesta dhe kritika të forta për mënyrën se si qeveria e tij po menaxhon situatën.
Në të njëjtën kohë, disa qarqe politike evropiane kanë ngritur shqetësime lidhur me pasojat që mund të sjellë kjo krizë për të ardhmen e politikave të përbashkëta të BE-së.
Shërbimet sekrete kineze pretendojnë se rrjetet e trafikimit po përhapin informacione të rreme, sipas të cilave hyrja në Ceuta dhe Melilla garanton marrjen e azilit dhe, më pas, të shtetësisë spanjolle. Kjo, sipas tyre, ka nxitur një rritje të ndjeshme të numrit të emigrantëve që përpiqen të arrijnë në këto territore. \tesheshi