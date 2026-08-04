Shoqata e Futbollit të Palestinës: FIFA dështoi të zbatonte rregullat kundër Izraelit

Shoqata e Futbollit të Palestinës (PFA) tha se FIFA ka dështuar të zbatojë rregullat e veta kundër Izraelit, duke akuzuar organin qeverisës për mosveprim prej vitesh, pavarësisht asaj që e përshkroi si shkatërrimin e futbollit palestinez, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të hënën, PFA tha se më shumë se 1.013 lojtarë, trajnerë, gjyqtarë, zyrtarë dhe anëtarë të komunitetit të futbollit palestinez janë vrarë gjatë luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, ndërsa stadiumet, objektet stërvitore dhe infrastruktura e futbollit janë shkatërruar.
PFA kritikoi gjithashtu FIFA-n për dështimin për të vepruar kundër klubeve izraelite të vendbanimeve në territorin e pushtuar palestinez, duke thënë se ankesat që ka ngritur për më shumë se 15 vjet mbeten të pazgjidhura.
“Heshtja, kur një gjenocid kryhet drejtpërdrejt, përbën bashkëfajësi”, tha PFA duke shtuar se futbolli palestinez “nuk mund të përballojë më premtime në vend të veprimit”.
FIFA nuk e komentoi deklaratën.
Ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj të përditshme në Gaza pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, duke vrarë të paktën 1.250 palestinezë dhe duke plagosur 4.110 të tjerë.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vjet gjenocidi të nisur nga Izraeli më 8 tetor 2023, i cili ka shkaktuar shkatërrim të gjerë duke prekur 90 për qind të infrastrukturës civile, me kosto rindërtimi të vlerësuar nga OKB-ja në rreth 70 miliardë dollarë.