Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Të paktën 22 të vrarë nga sulmet mes Rusisë dhe Ukrainës

Të paktën 22 të vrarë nga sulmet mes Rusisë dhe Ukrainës

Të paktën 22 persona janë vrarë pasi Rusia dhe Ukraina shkëmbyen sulme të rënda ajrore dhe me dronë, duke përshkallëzuar edhe më tej luftën që tashmë ka hyrë në vitin e saj të pestë.

Sulmet goditën disa qytete dhe zona në të dyja vendet, duke shkaktuar viktima, të plagosur dhe dëme të konsiderueshme në ndërtesa dhe infrastrukturë.

Autoritetet e të dyja palëve raportuan për sulme intensive gjatë natës, ndërsa ekipet e emergjencës vazhduan operacionet e shpëtimit në zonat e prekura.

Pavarësisht përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit, përplasjet mes Rusisë dhe Ukrainës vazhdojnë me intensitet të lartë, pa shenja se lufta do të ngadalësohet në të ardhmen e afërt. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram