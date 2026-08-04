Ceuta në gjendje të rënduar, mijëra persona mbeten aty pas dyndjes në kufi

Qindra emigrantë kanë ngritur kampe në një plazh në enklavën spanjolle të Ceutës, në Afrikën e Veriut, të hënën, ndërsa autoritetet vendase po përpiqen të përballojnë mijëra persona që vazhdojnë të ndodhen në këtë territor të vogël, pas valës masive të kalimeve kufitare javën e kaluar.
Spanja vlerëson se rreth 69.500 emigrantë janë kthyer në Marok gjatë katër ditëve të fundit, duke tejkaluar vlerësimin fillestar prej rreth 50.000 personash që kishin mbërritur në Ceutë të enjten.
Bilanci zyrtar i viktimave në anën spanjolle të kufirit ka arritur në 72 të vdekur, ndërsa në anën marokene janë regjistruar 11 viktima.
Shumë emigrantë kanë thënë se vendosën të largoheshin pasi mbyllja e dyqaneve i kishte lënë pa ushqim, kishin hasur në armiqësi nga banorët vendas dhe nuk kishin mundësi të udhëtonin drejt Spanjës kontinentale.
Ceuta dhe enklava tjetër spanjolle në Afrikën e Veriut, Melilla, ndodhen në bregdetin mesdhetar të Marokut dhe përballen herë pas here me përpjekje të emigrantëve për të hyrë në Evropë.
Kreu i Ceutës, Juan Jesus Vivas, i ka thënë televizionit Telecinco se mes 3.000 dhe 5.000 emigrantë ndodheshin ende në enklavë, duke shtuar se dy qendrat e pritjes për emigrantë, njëra për të rritur dhe tjetra për të mitur, ishin “tejmbushur”.