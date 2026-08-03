1,4 milion palestinezë përballen me pasiguri të rëndë ushqimore në Gaza, ndërsa mungesa e barnave thellohet

Rreth 1,4 milion palestinezë në Gaza përballen me nivele të rënda të pasigurisë ushqimore, ndërsa mungesa e barnave në enklavën e shkatërruar nga lufta ka arritur në 47 për qind, paralajmëruan zyrtarët palestinezë, raporton Anadolu.
Ministrja e Zhvillimit Social e Palestinës, Samah Hamad, tha se 74.200 fëmijë kanë nevojë për trajtim urgjent për kequshqyerje akute.
Hamad i bëri këto deklarata gjatë një konference për media në qytetin Ramallah në Bregun Perëndimor, ku u prezantuan gjetjet e raportit të Klasifikimit të Integruar të Fazave të Sigurisë Ushqimore (IPC), së bashku me zyrtarë humanitarë të OKB-së.
“Përmirësimi relativ i paraqitur në raport nuk do të thotë se kriza humanitare në Gaza ka përfunduar, por pasqyron ndikimin e drejtpërdrejtë të vazhdimit të rrjedhës së ndihmës humanitare”, tha ajo.
Hamad paralajmëroi se çdo rënie e qasjes në ndihmë do t’i kthente kushtet në nivele edhe më të rrezikshme.
“Palestinezët në Gaza nuk po përballen me një mungesë të përkohshme ushqimi, por me një politikë sistematike izraelite që synon bazat e jetës përmes bllokadës dhe kufizimeve për hyrjen e ushqimit, ujit dhe barnave”, shtoi ajo.
Raporti tregoi se më shumë se 212.000 persona përballen me emergjencë ushqimore, ndërsa 24.600 gra shtatzëna dhe nëna me gji kanë nevojë për ndërhyrje urgjente ushqyese, tha Hamad.
Ajo theksoi se këto shifra pasqyrojnë vazhdimësinë e brishtësisë së situatës humanitare në Gaza, pavarësisht përmirësimit të kufizuar.
– Përmirësim i kushtëzuar
Ramesh Rajasingham, zëvendëskoordinator për ndihmë emergjente për procesin e paqes në Lindjen e Mesme dhe koordinator rezident dhe humanitar i OKB-së në territorin e pushtuar palestinez, tha se gjetjet e raportit duhet të lexohen në mënyrë të balancuar.
Përmirësimi është arritur vetëm “falë vazhdimit të dërgimit të ndihmës humanitare”, e jo sepse kushtet janë rikuperuar ose janë rikthyer mjetet bazë të jetesës, tha ai.
Rreth 67 për qind e popullsisë së Gazës, afërsisht 1,4 milion njerëz, vazhdojnë të jetojnë në Fazën 3 ose më lart të IPC-së, ndërsa më shumë se 200.000 persona përballen me Fazën 4, ose nivele emergjente të pasigurisë ushqimore, shtoi ai.
Vazhdimi i ndihmës humanitare është “thelbësor” për të ruajtur këtë përmirësim të kufizuar, tha Rajasingham.
Ai bëri thirrje për hapjen e plotë dhe të qëndrueshme të pikave kufitare, rifillimin e aktivitetit ekonomik dhe tregtar, rikthimin e burimeve të të ardhurave për popullsinë dhe nisjen e programeve të rimëkëmbjes së hershme.
Përfaqësuesi dhe drejtori i Programit Botëror të Ushqimit (WFP) në Palestinë, Shaun Hughes, tha se raporti është një vlerësim teknik i pavarur, i përgatitur nga më shumë se 60 ekspertë nga mbi 20 institucione dhe i bazuar në studimin më të madh të ushqyerjes të kryer në Gaza që nga fillimi i luftës izraelite.
Përmirësimi relativ i treguesve “nuk duhet të interpretohet si fundi i krizës, por si rezultat i drejtpërdrejtë i vazhdimit të operacioneve të ndihmës”, tha ai.
WFP-ja ka arritur çdo muaj te rreth 75 për qind e popullsisë së Gazës që nga nëntori përmes ndihmës ushqimore dhe transfertave në para, tha Hughes.
Ai paralajmëroi se çdo rënie e financimit ose e vëllimit të ndihmës do të çonte në një përkeqësim të shpejtë të treguesve të sigurisë ushqimore.
– Mungesa e barnave
Veçmas, Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se mungesa e barnave ka arritur në 47 për qind, ndërsa mungesa e materialeve mjekësore ka arritur në 58 për qind dhe mungesa e materialeve për analiza laboratorike është rritur në 85 për qind.
Ministria paralajmëroi se mungesat rrezikojnë ndërprerjen pothuajse të plotë të shërbimeve kryesore diagnostikuese dhe të trajtimeve që shpëtojnë jetë.
“Barnat për kancerin dhe sëmundjet e gjakut kryesojnë listën e mungesave me 61 për qind, duke i vënë pacientët me kancer përballë një rreziku të sigurt për jetën për shkak të ndërprerjes së protokolleve të trajtimit”, thuhet në deklaratë.
Mungesat kanë arritur gjithashtu në 56 për qind për barnat e shëndetit të nënës dhe fëmijës, 55 për qind për barnat e kujdesit shëndetësor parësor, 46 për qind për barnat e veshkave dhe dializës dhe 35 për qind për barnat e shëndetit mendor dhe neurologjisë.
Ministria tha se mungesa e barnave për emergjencë dhe kujdes intensiv ka arritur në 33 për qind, ndërsa mungesa e materialeve kirurgjikale në 39 për qind dhe e materialeve për kirurgjinë ortopedike në 47 për qind.
Mungesa e theksuar e analizave bazë ndikon drejtpërdrejt në aftësinë e ekipeve mjekësore për të shpëtuar jetë, përfshirë analizat e plota të gjakut, analizat e gazrave në gjak dhe analizat biokimike klinike që përdoren çdo ditë për vlerësimin e pacientëve dhe të plagosurve në njësitë e kujdesit intensiv dhe sallat e operacionit, tha ministria.
Ministria u bëri thirrje OKB-së dhe organizatave humanitare të ndërhyjnë menjëherë për të mundësuar hyrjen e barnave, materialeve mjekësore dhe materialeve për analiza laboratorike.
Sektori shëndetësor në Gaza është dobësuar rëndë nga gjenocidi i Izraelit kundër palestinezëve që nga 8 tetori 2023.
Izraeli ka shkatërruar spitale dhe objekte shëndetësore, si dhe ka penguar hyrjen e barnave, furnizimeve mjekësore dhe karburantit, duke reduktuar rëndë aftësinë e institucioneve shëndetësore për të ofruar trajtim, veçanërisht për pacientët me kancer dhe personat me sëmundje kronike.
Izraeli ka vrarë më shumë se 73.000 persona dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë në një luftë brutale në Gaza që nga tetori i vitit 2023.
Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet në të gjithë enklavën, duke vrarë 1.250 palestinezë dhe duke plagosur 4.110 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza.