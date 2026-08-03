Kryediplomati turk dhe homologu i tij britanik diskutuan për Gazën dhe Ukrainën në një bisedë telefonike

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi bisedën e tij të parë telefonike me sekretarin e sapoemëruar të Jashtëm të Britanisë, Ed Miliband, ku diskutuan zhvillimet në Gaza, Lindjen e Mesme dhe luftën Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.
Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme të Turqisë, Fidan e përgëzoi Milibandin për emërimin e tij në detyrën e sekretarit të Jashtëm të Britanisë.
Dy ministrat diskutuan gjithashtu situatën në Gaza dhe në Lindjen e Mesme në përgjithësi, si dhe zhvillimet lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, thanë burimet.
Ata shkëmbyen mendime edhe për përpjekjet e vazhdueshme për t’i dhënë fund konflikteve në rajon, sipas burimeve.