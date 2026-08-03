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Kryediplomati turk dhe homologu i tij britanik diskutuan për Gazën dhe Ukrainën në një bisedë telefonike

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, zhvilloi bisedën e tij të parë telefonike me sekretarin e sapoemëruar të Jashtëm të Britanisë, Ed Miliband, ku diskutuan zhvillimet në Gaza, Lindjen e Mesme dhe luftën Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.

Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme të Turqisë, Fidan e përgëzoi Milibandin për emërimin e tij në detyrën e sekretarit të Jashtëm të Britanisë.

Dy ministrat diskutuan gjithashtu situatën në Gaza dhe në Lindjen e Mesme në përgjithësi, si dhe zhvillimet lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, thanë burimet.

Ata shkëmbyen mendime edhe për përpjekjet e vazhdueshme për t’i dhënë fund konflikteve në rajon, sipas burimeve.

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