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Rusi, sulmi me dron vret të paktën 5 persona në rajonin e Moskës

Një sulm me dron në rajonin e Moskës vrau sot pesë persona dhe plagosi gjashtë të tjerë, njoftuan autoritetet lokale, transmeton Anadolu.

“Mëngjesin e sotëm, forcat e mbrojtjes ajrore zmbrapsën një sulm me dron në rajonin e Moskës”, tha guvernatori i rajonit të Moskës, Andrey Vorobyov në Telegram.

Ai konfirmoi se dëmi më i rëndë ndodhi në rrethin komunal Chekhov ndërsa sulmet me dronë shkaktuan zjarre të shumta brenda zonës industriale “Novosyolki”.

Vorobyov tha se një zjarr i madh në magazinë u shua nga ekipet e emergjencës, megjithëse një nënstacion elektrik dhe një ndërtesë administrative pësuan dëme.

Në fshatin Solnyshkovo, rënia e mbeturinave të dronit dëmtoi një banesë private dhe një automjet, megjithëse nuk u raportua për viktima.

Guvernatori shtoi se ushtria ruse vazhdoi të angazhohej në objektivat e hyrjes mbi rajonet Volokolamsk, Klin, Chekhov dhe Serebryano-Prudsky.

Kievi ende nuk ka lëshuar deklaratë zyrtare mbi operacionin brenda natës.

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