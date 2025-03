Si të lexoni sinjalet që këmbët tuaja po ju dërgojnë për shëndetin

Këmbët janë më shumë sesa thjesht një mënyrë për të ecur – ato mund të jenë një pasqyrë e shëndetit tuaj të përgjithshëm

Simptoma të ndryshme, si dhimbja, ënjtja apo ndryshimet në ngjyrë, mund të jenë sinjale të një problemi shëndetësor që kërkon vëmendje.

Kujdesi ndaj këtyre shenjave mund të ndihmojë në zbulimin e hershëm të sëmundjeve dhe trajtimin e tyre në kohë.

1. Lëkurë e thatë dhe që plasaritet

Nëse keni lëkurë të thatë dhe që çahet në shputat e këmbëve, nuk është thjesht çështje estetike – mund të jetë një shenjë e një infeksioni. Nëse nuk trajtohet, lëkura mund të krijojë flluska, të cilat kur plasin mund të përhapin infeksionin.

Nëse dyshoni se keni “këmbën e atletes” (një infeksion i zakonshëm kërpudhor), është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek për të ndaluar përhapjen e kërpudhave dhe për të lehtësuar simptomat.

2. Kërcitje të papritura në këmbë

Ngërçet e këmbëve mund të jenë shumë të dhimbshme dhe zakonisht ndodhin gjatë aktivitetit fizik ose si pasojë e dehidratimit. Por nëse i përjetoni shpesh, mund të jetë një shenjë se keni mungesë të mineraleve si kalcium, kalium apo magnez.

Për ta parandaluar, konsumoni më shumë perime, pini ujë të pasur me minerale dhe bëni ushtrime shtrirjeje për këmbët para se të flini. Gratë shtatzëna shpesh përjetojnë kërcitje për shkak të ndryshimeve hormonale.

3. Rënie e qimeve në gishtat e këmbëve

Nëse keni vënë re që nuk keni më qime në gishtat e këmbëve, kjo mund të tregojë qarkullim të dobët të gjakut. Kur qarkullimi nuk është i mirë, trupi përqendron gjakun në organet jetësore dhe jo në ekstremitetet si gishtat e këmbëve. Kjo mund të jetë gjithashtu një shenjë e diabetit.

Prania e qimeve në këmbë është një tregues i qarkullimit të shëndetshëm të gjakut, i cili ndihmon në shërimin e plagëve dhe ndjeshmërinë në këmbë. Nëse vini re ndryshime të papritura, si humbje e qimeve, njolla të reja ose flluska, konsultohuni me mjekun.

4. Çarje në thembra

Lëkura e thatë dhe e plasaritur rreth thembrave mund të tregojë probleme me gjendrën tiroide. Kjo gjendër prodhon hormone që rregullojnë funksionet e trupit, ndaj nëse keni thembra shumë të thata, mund të jetë e nevojshme të kontrolloni nivelin e hormoneve të tiroides.

Sigurisht, lëkura e thatë mund të shkaktohet edhe nga ndryshimet e motit, por nëse përveç saj përjetoni shtim të peshës ose probleme me shikimin, është mirë të konsultoheni me një mjek.

Faktorë të tjerë që mund ta përkeqësojnë këtë gjendje përfshijnë:

• Qëndrimin për periudha të gjata në këmbë

• Ecjen zbathur ose me sandale me shpinë të hapur

• Dushin me ujë shumë të nxehtë

• Përdorimin e sapunëve agresivë që thajnë lëkurën

• Mbajtjen e këpucëve të ngushta ose që nuk mbështesin mirë thembrën

• Klimën e ftohtë ose me lagështi të ulët

Nëse nuk e hidratoni shpesh lëkurën e këmbëve, ato mund të thahen edhe më shpejt.

5. A mund të tregojnë problemet e këmbëve sëmundje të zemrës?

Po, problemet në këmbë mund të jenë një tregues i sëmundjeve të zemrës. Dhimbja, ënjtja apo ndjesia e djegies në këmbë mund të lidhen me qarkullimin e dobët të gjakut, i cili shpesh shkaktohet nga sëmundje kardiovaskulare si ngritja e tensionit ose sëmundja arteriale periferike.

Këto probleme mund të çojnë në ulçera që nuk shërohen, mpirje ose ndryshime të pazakonta në ngjyrën e këmbëve. Nëse vini re këto shenja, është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek, pasi ato mund të jenë sinjalet e para të një sëmundjeje kardiovaskulare.

6. Si ndikon diabeti te këmbët?

Diabeti mund të shkaktojë disa probleme serioze në këmbë. Niveli i lartë i sheqerit në gjak mund të dëmtojë nervat, duke shkaktuar ndjesi shpimi, dhimbje ose edhe humbje të ndjeshmërisë në këmbë. Në këtë rast, mund të mos e ndjeni një dëmtim të vogël, si flluskat apo prerjet, të cilat mund të infektohen pa u vënë re.

Gjithashtu, diabeti mund të ngadalësojë qarkullimin e gjakut, duke e bërë më të vështirë shërimin e plagëve dhe duke rritur rrezikun e infeksioneve të rënda. Në raste të rënda, këto infeksione mund të çojnë në gangrenë, e cila mund të kërkojë amputim, citon Anabel.

Çfarë të bëni?

Nëse vini re ndryshime në këmbët tuaja, si ënjtje e pazakontë, ngjyrë të zbehtë, dhimbje të forta ose humbje të ndjeshmërisë, mos i injoroni. Këto mund të jenë shenja të një problemi më të madh shëndetësor që kërkon vëmendje të menjëhershme mjekësore.

Kujdesi ndaj shëndetit të këmbëve nuk është vetëm çështje komoditeti, por edhe një mënyrë për të mbajtur gjithë trupin në formë të mirë..