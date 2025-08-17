Si të mbroni telefonin tuaj nga nxehtësia ekstreme këtë verë

Ka gjëra që mund të bëni për të mbrojtur pajisjen tuaj nga nxehtësia e lartë.
Pushimet verore kanë mbërritur dhe shumë prej nesh do të nisen për udhëtime në destinacione të nxehta dhe me diell – dhe do të marrin me vete pajisjet tona elektronike.
Por, ndërsa vendet e Evropës Jugore si Spanja, Italia dhe Greqia po ngrohen, mos harroni se telefonat, tabletët dhe pajisjet e tjera elektronike janë të ndjeshme ndaj nxehtësisë ekstreme.
Ja çfarë thonë prodhuesit e pajisjeve dhe ekspertët për mbajtjen e pajisjeve tuaja elektronike të freskëta.
Çfarë i bën nxehtësia një telefoni?
Shumica e pajisjeve elektronike funksionojnë më mirë në një gamë specifike temperaturash.
Apple thotë se iPhone dhe iPad janë projektuar për t’u përdorur në temperatura midis 0 dhe 35 gradë Celsius, shkruan euronews.
“Përdorimi i një pajisjeje iOS ose iPadOS në kushte shumë të nxehta mund të shkurtojë përgjithmonë jetëgjatësinë e baterisë”.
Telefoni juaj mund të ngrohet përkohësisht nëse po karikoni pa tel, po shkarkoni skedarë të mëdhenj, po transmetoni video me cilësi të lartë ose po bëni ndonjë gjë tjetër që kërkon shumë energji ose të dhëna.
Samsung thotë se kjo është normale dhe nuk do të ndikojë në performancën ose jetëgjatësinë e baterisë.
Çfarë ndodh nëse pajisja nxehet shumë?
Nëse telefoni juaj nxehet aq shumë sa bëhet i pakëndshëm për ta mbajtur, Samsung rekomandon që ta ndaloni së përdoruri.
Një iPhone që mbinxehet do t’i njoftojë përdoruesit me një mesazh paralajmërues se duhet të ftohet para se të mund të përdoret.
Pajisjet Android do të shfaqin një mesazh të ngjashëm, duke u thënë përdoruesve se ekrani do të errësohet, aplikacionet do të mbyllen dhe karikimi do të ndalet.
Çfarë të mos bëni?
Ka gjëra që mund të bëni për të mbrojtur pajisjen tuaj nga nxehtësia e lartë.
Mos e lini në veturë në një ditë të nxehtë dhe mos e lini në rrezet e diellit direkte për një kohë të gjatë.
Apple gjithashtu paralajmëron kundër përdorimit të disa veçorive kur është shumë nxehtë ose në rrezet e diellit direkte për periudha të gjata, si navigimi GPS gjatë drejtimit të veturës, luajtja e një lojoe me shumë grafikë ose përdorimi i kamerës.
Mbani pajisjet tuaja të freskëta
Gjëja më e mirë që mund të bëni në nxehtësi ekstreme është ta fikni plotësisht pajisjen tuaj.
“Edhe proceset në sfond mund të gjenerojnë nxehtësi”, thonë ekspertët në zinxhirin britanik të elektronikës Curry’s.
“Një fikje e plotë e ndihmon atë të ftohet më shpejt”.
Hiqeni mbështjellësin, nëse telefoni ose tableti juaj ka një të tillë, sepse ato mund të bllokojnë nxehtësinë.
Gjithashtu mbajeni larg rrezeve të diellit dhe vendoseni në një vend të freskët, si një dhomë me ajër të kondicionuar ose para një ventilatori.
Por kini kujdes kur e vendosni në vende të freskëta.
“Mos e vendosni kurrë pajisjen tuaj në frigorifer ose ngrirës, pasi kondensimi mund të shkaktojë dëmtime”, sipas Curry’s.