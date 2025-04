Si të pastroni siç duhet protezat për të parandaluar erën e keqe të gojës dhe sëmundjet e mishrave të dhëmbëve

Përdorimi i përditshëm i konsumon protezat, prandaj është më mirë t’i zëvendësoni ato çdo tre deri në pesë vjet

Dhëmbët artificialë kërkojnë të njëjtin kujdes si edhe dhëmbët natyralë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të ndiqni këshillat për mirëmbajtjen e duhur të protezave dhe zgavrës me gojë, dhe kjo vlen jo vetëm për protezat e plota, por edhe për protezat e pjesshme, të cilat përdoren për të zëvendësuar disa dhëmbë që mungojnë.

Lajini ato dy herë në ditë dhe, para se të vendosni protezat përsëri në gojë, lani mishrat e dhëmbëve, qiellzën dhe gjuhën.

Protezat e mbuluara me depozita ushqimore shkaktojnë acarim dhe infeksion nën mish, gjë që mund të çojë në probleme më serioze me zgavrën e gojës.

Ekzistojnë furça të veçanta për pastrimin e protezave, të cilat zakonisht kanë dy furça me madhësi të ndryshme në kokë. E madhja përdoret për pastrimin e sipërfaqeve të sheshta, ndërsa e vogla pastron dhëmbët dhe hapësirat ndërmjet tyre. Nëse nuk keni një të tillë, mjafton një furçë e zakonshme, vetëm sigurohuni që të ketë fibra të butë.

Kur hiqni protezat tuaja, lajini ato me pastë dhëmbësh dhe kini kujdes që të mos ju bien në lavaman ose vaskë për të parandaluar thyerjen e tyre.

Të brishta dhe të thyeshme

Kur protezat tuaja nuk janë në gojë, mbajini ato në ujë. Duke qenë se janë bërë nga një material që është i ndjeshëm ndaj mungesës së lëngjeve (ato lubrifikohen nga pështyma në gojë), ato bëhen të brishta dhe të thyeshme me kalimin e kohës.

Përveç faktit që mund të thyhen, ato humbasin edhe elasticitetin me kalimin e kohës për shkak të përtypjes. Ky proces do të zgjasë shumë më tepër nëse e mbani protezën në ujë të vakët (jo të nxehtë!), të cilit mund t’i shtoni tableta speciale që kanë efekt dezinfektues dhe antibakterial (nuk janë zëvendësuese për larjen e protezës).

Nëse vëreni çarje, shkoni menjëherë te dentisti për t’i riparuar ato për të shmangur përhapjen e tyre dhe thyerjen e një pjese të protezës. Në shumicën e rasteve, ai do të jetë në gjendje ta zgjidhë këtë problem. Me protezat e pjesshme, pas përdorimit të zgjatur, grepa metalike që mban dhëmbët e mbetur mund të thyhet.

Ai do të zëvendësohet dhe nëse vëreni se grepi nuk është më fort në dhëmb, kontaktoni dentistin tuaj për ta shtrënguar atë. Dhëmbët në proteza gjithashtu mund të thyhen.

Nëse e keni ruajtur atë që ka rënë, dentisti do ta kthejë, ndërsa nëse nuk e keni bërë, do ta zëvendësojë me një të re.

Ndiqni edhe këto këshilla

– Mos shmangni mbajtjen e protezave, pasi kjo çon në ndryshime në gjendjen e gojës tuaj. Pra, duhet kohë që nofulla të mësohet me të.

– Kushtojini vëmendje nëse mbyllet mirë. Për t’u siguruar që të mos lëvizë ose të bjerë jashtë dhe për të siguruar që asnjë ushqim të mos ngecë midis mishrave të dhëmbëve dhe protezës, mund ta ngjitni me një krem ngjitës, të cilin mund ta blini në një farmaci.

– Përdorimi i përditshëm i konsumon protezat, kështu që do të ishte më mirë t’i ndërroni ato çdo tre deri në pesë vjet (stomatologu juaj do t’ju tregojë se kur është koha e duhur).

– Hiqni protezat tuaja para se të shkoni në shtrat sepse mishrat e dhëmbëve duhet të pushojnë nga presioni i vazhdueshëm.

– Vizitoni menjëherë dentistin nëse ndjeni dhimbje në gojë, keni vështirësi në të ngrënit dhe të folurit, ose nëse mund të dëgjoni lëvizjen e protezave kur hani ose flisni.