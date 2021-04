Si të përgatisni brumin e makaronave në shtëpi

Makaronat janë një nga ushqimet thuajse të përditëshme për shumë familje.

E veçanta e tyre është se mund t’i kombinosh me çdo ushqim tjetër dhe të formosh shije fantastike të cilat pëlqehen nga kushdo.

Përbërësit

460 gr miell i ashpër

300 ml ujë

8 gr kripë

Përgatitja

Për të nisur me përgatitjen e makaronave pa vezë, merrni një enë të thellë dhe shtoni aty miellin dhe kripën.

Pak nga pak duke përzier me duar, shtoni ujin në mënyrë që të formohet brumi i butë e pa kokrriza.

Punojeni brumin me suar për 5 minuta siç ndodhet në enë dhe formoni një topth.

Mbulojeni me një qese kuzhine dhe lëreni të pushojë në temperaturë ambienti për 30 minuta.

Pasi të ketë kaluar koha, vendoseni brumin në një tryezë dhe ndajeni në 3-4 pjesë të mëdha.

Më pas duke përdorur një petës hapni petë të trasha deri në 5mm dhe rrotullojeni nga të dyja anët në mënyrë q ëtë formohet një cilindër i gjatë.

Me një thikë të prehtë prisni shirita të hollë 7-8 mm secila në mënyrë që të formoni makaronat petashuqe të zakonshme si jufkat apo taljatelet.

Hapini me kujdes të gjithë petët dukë bërë kujdes të mos i prishni psi brumi mund të jetë i butë.

Këtë bëjeni me secilën nga petat dhe makaronat duke i prerë dhe hapur me kujdes dijet dhe vendosini grumbull në racione të vogla së bashku në një tavë.

Më pas mund t’i gatuani menjëherë në mënyrë që të mos prishen.

Për t’i ruajtur pak me gjatë vendosini në një kavanoz për disa ditë derisa të forcohen e më pas mund t’i ruani të mbështjella me qese plastike kuzhine ne ngrirje apo frigorifer.