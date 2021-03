Si të rritni borzilok në shtëpi gjatë gjithë vitit

Nuk dini si t’i rezistoni erës së mrekullueshme të salcës me domate dhe borzilok, por jeni “të detyruar” ta blini sepse nuk keni kurrë në shtëpi ?S’ka problem, me a dy tre sekrete të vogla do të mund ta kultivoni vetë dhe ta keni për të gjithë vitin në pjatën tuaj.

Borziloku është ndër bimët aromatike më të dashura për italianët, i përsosur për një salcë në momentin e fundit, për shumë receta të lehta, por edhe për pjata pak mqtë ndërlikuara. Çuditërisht ndryshe nga ç’mendoni, bëhet fjalë për një bimë që nuk kërkon shumë përkujdesje dhe përshtatet me shumë lehtësi edhe mbi një parmak të thjeshtë.

Duhet të dini që, ekzistojnë disa teknika për të pasur borzilok të freskët në shtëpi gjatë gjithë vitit. Cikli natyral i bimës na thotë që periudha më e mirë për të mbjellë farat jashtë është rreth fundit të majit dhe që gjethet e kësaj bime të shkëlqyer aromatike rriten, e shumta deri në fund të tetorit.

Megjithatë, në muajt më të ftohtë mund ta spostoni borzilokun tuaj në vazo pranë mureve të shtëpisë, sa më larg nga korentet e ajrit dhe aq më mirë në se drejtpërdrejt në diell. Një sekret tjetër është ai që ta mbështjellim vazon më një copë pambuku më qëllim që dheu të mos ngrijë. Duhet ta lagni bimën pak nga pak dhe vetëm në orët më të nxehta të ditës.

Nëse jetoni në zonë të ftohtë, ku temperaturat e natës mund të jenë shumë të ulëta, atëherë më mirë ta spostoni bimën tuaj në shtëpi dhe të zgjidhni një pozicion me diell dhe me një temperaturë të qëndrueshme dhe të butë(larg si nga kaloriferët ashtu edhe nga korentet e ajrit të ftohtë, p.sh dyert). Kontrolloni që dheu të jetë gjithmonë i njomë, në këtë mënyrë bima e borzilokut do të shtohet edhe në dimër, edhe pse më pak e më ngadalë se sa në verë.

Kujdes, sigurohuni gjithmonë që të ketë shumë dritë, përndryshe gjethet e borzilokut tuaj do të rriten të vogla dhe pa shumë aromë.