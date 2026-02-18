Si të shfarroset ky popull: modeli perëndimor që ndjek Izraeli kundër palestinezëve

Pse djajtë e Lindjes së Mesme synojnë çarmatosjen e rezistencës, ajo e cila i ka sfiduar paimagjinueshëm?
Katër muaj pas armëpushimit të fundit në Gaza, palestinezët ende po vdesin si pasojë e agresionit izraelit.
Nëse jo nga plumbat dhe sulmet ajrore, atëherë nga të ftohtit e dimrit, shiu dhe kequshqyerja e detyruar. Duke dështuar në shtypjen e rezistencës palestineze, duke kryer gjenocid për të detyruar dorëzimin, Izraeli tani i është drejtuar krizës humanitare si mjeti i tij kryesor i nënshtrimit.
Zgjedhja që u ofrohet palestinezëve është mizore: hiqni dorë nga e drejta juaj për rezistencë të armatosur ose vdisni me një vdekje të ngadaltë dhe të heshtur.
Në kulmin e luftës, Izraeli e përdori çështjen e të burgosurve si armë për të justifikuar spastrimin e tij etnik në Gaza. Sot, Izraeli përdor armët e rezistencës si justifikim për të përjetësuar vuajtjet palestineze.
Si Shtetet e Bashkuara ashtu edhe Izraeli kërkojnë posaçërisht që rezistenca palestineze të çarmatoset si parakusht për rindërtimin e Gazës, duke e detyruar atë të zgjedhë midis mbijetesës biologjike të shoqërisë palestineze dhe mbijetesës së kauzës palestineze.
Edhe pse kërkesat për çarmatim paraqiten si një çmim i arsyeshëm për lehtësimin e kushteve apokaliptike në Gaza, në realitet, ato synojnë të përfundojnë spastrimin etnik.
Për palestinezët, pranimi i çarmatimit do të thoshte vetëvrasje kombëtare.
Objektiva në lëvizje
Gjatë dy viteve të luftës së pamëshirshme, Izraeli përdori ngjarjet e 7 tetorit dhe të burgosurit izraelitë për të justifikuar vrasjen masive të civilëve dhe shkatërrimin sistematik të shoqërisë civile, duke përfshirë bombardimin e spitaleve, shkollave, kishave, xhamive dhe ndërtesave të banimit.
Pas çdo krimi të kryer, Izraeli e justifikoi atë duke synuar tunelet e Hamasit si një akt vetëmbrojtjeje dhe duke liruar të burgosurit izraelitë.
Pas lirimit të të gjithë të burgosurve izraelitë, Izraeli vazhdon shkatërrimin e Gazës duke i zhvendosur objektivat e tij në armët e rezistencës.
Meqenëse një numër i kufizuar i të burgosurve i ka kushtuar Izraelit dy vjet luftë, armët e rezistencës mund të blejnë një kohë të pacaktuar. Për sa kohë që një pushkë apo edhe një thikë kuzhine mbetet në Gaza, Izraeli mund të vazhdojë gjenocidin e tij nën pretekstin e demilitarizimit.
Ky theksim mbi çarmatimin në diskutimin e “ditës pas” është pjesë integrale e projektit sionist për shtypjen e shpirtit palestinez të rezistencës.
Themeluesit e sionizmit, duke u mbështetur në trashëgimitë koloniale evropiane, teorizuan se shkatërrimi dhe zhvendosja ishin parakushte për ndërtimin e shtetit të Izraelit. Duke ndjekur gjurmët e projekteve evropiane të kolonizimit në Shtetet e Bashkuara dhe Australi, sionizmi është strukturalisht një projekt me shumë zero: ka vend vetëm për një popull dhe një shtet.
Meqenëse kolonializmi i kolonizimit ka të bëjë në thelb me vjedhjen e tokës dhe zëvendësimin e vendasve, sionistët themeluan shtetin e Izraelit në vitin 1948 duke vrarë mijëra palestinezë dhe duke shkatërruar më shumë se 500 qytete, duke zhvendosur të paktën 80 përqind të popullsisë së vendit për t’i hapur rrugën kolonëve të rinj evropianë.
Procesi i eliminimit
Përveç eliminimit fizik të popullsisë indigjene përmes spastrimit etnik, kolonializmi i kolonizimit kërkon ndërprerjen e çdo lidhjeje midis popullsisë indigjene, ose ndryshe autoktone, dhe tokës. Izraeli është i përkushtuar për të fshirë historinë, kulturën dhe identitetin e popullsisë palestineze, e cila është pa asnjë diskutim autoktone.
Kjo është qartësisht e pranishme në projektin e vazhdueshëm të Izraelit për judaizimin e Jerusalemit, procesin e heqjes së karakterit mysliman dhe të krishterë të qytetit dhe zëvendësimin e tij me një karakter hebraik.
Duke filluar me inxhinierinë demografike, konfiskimin e shtëpive dhe dyqaneve palestineze, zgjerimin e vendbanimeve dhe riemërtimin e rrugëve nga arabishtja në hebraisht, Jerusalemi po bëhet më pak i njohur për popullsinë vendase.
Pavarësisht këtyre përpjekjeve për të përshpejtuar zhvendosjen, palestinezët ruajnë në mënyrë aktive lidhjet e tyre historike, kulturore dhe shpirtërore me tokën.
Rezistenca e palestinezëve në Gaza përballë këtyre tmerreve e shtyu kolonizatorin të ndryshojë strategjinë e tij drejt “zhvendosjes” morale dhe psikologjike. Këtu kolonizatori përdor taktika të bazuara në popullsi, përfshirë gjenocidin, për të eliminuar infrastrukturën popullore të rezistencës së armatosur.
Kjo është arsyeja pse 7 tetori u portretizua si një kërcënim ekzistencial për Izraelin, sepse tregoi se më shumë se 75 vjet spastrim sistematik etnik kishin dështuar të vrisnin vullnetin, imagjinatën dhe aftësinë e palestinezëve për t’i rezistuar dhe për të refuzuar fshirjen.
Si rezultat, projekti sionist u përball me realizimin e zymtë se palestinezët në Gaza nuk ishin thyer pavarësisht 17 viteve bllokadë, të shoqëruara nga një burg i hapur me teknologji të lartë dhe një dietë me numërim kalorish. Gaza shkatërroi mitin e vendasve të mundur, duke vërtetuar se palestinezët ishin aktorë politikë elastikë të aftë për të luftuar për lirinë dhe çlirimin e tyre.
Për të rivendosur imazhin e tij të pathyeshmërisë, Izraeli ndërmori një gjenocid të projektuar për të shkatërruar jo vetëm infrastrukturën e rezistencës, por edhe shpirtin që e ushqeu atë.
Tmerret e gjenocidit në Gaza ishin të qëllimshme, të projektuara për ta bërë koston e rezistencës aq të lartë sa populli palestinez do të besonte se mbajtja e armëve, dhe madje edhe kultivimi i një fryme sfide, ishte një shkak i drejtpërdrejtë i shkatërrimit të tyre material.
Ndërsa rezistenca e armatosur në Gaza nuk mund ta ndalonte makinën eliminuese sioniste, ajo e bëri atë të kushtueshme, materialisht dhe moralisht.
Izraeli ëndërron një kolonizim pa kosto ku mund t’i menaxhojë popujt autoktonë si subjekte biologjike dhe jo politike, duke menaxhuar vdekjet e tyre përmes mjeteve jo spektakolare, siç është kufizimi i marrjes së tyre kalorike në vend që të hidhen bomba.
Subjektet biologjike
Palestinezët e kanë mbajtur të drejtën e tyre për rezistencë që para Deklaratës së Balfourit, sepse ajo mbetet mjeti i tyre i vetëm për të ndaluar në mënyrë strukturore kolonizimin dhe për të refuzuar rolin e caktuar të viktimave pasive. Përballë strukturës së përhershme të eliminimit, rezistenca e armatosur bëhet një domosdoshmëri strukturore për mbijetesë, si fizike ashtu edhe emocionale.
Përballë mizorive sioniste me pandëshkueshmëri politike dhe ligjore ndërkombëtare, së bashku me mbështetjen e pakushtëzuar perëndimore, palestinezët nuk kanë zgjidhje tjetër veçse të mbështeten në rezistencë për të mbrojtur veten.
Kur reduktohen në nën-njerëzorë nga retorika çnjerëzore dhe dhuna fizike, palestinezët, si të gjithë vendasit e kolonizuar, përgjigjen duke rimarrë dinjitetin e tyre njerëzor dhe duke pohuar agjencinë e tyre politike përmes rezistencës. Rezistenca është një domosdoshmëri fizike dhe psikologjike për mbijetesë.
Edhe pse palestinezët përballen me një zgjedhje brutale midis marrjes së nevojave themelore njerëzore si uji i pastër, ushqimi dhe strehimi, ose mbajtjes së armëve të tyre, realiteti është se të dyja opsionet çojnë në nënshtrim ose vdekje.
Çarmatimi nuk është thjesht një vendim për të ndërprerë rezistencën; është fshirja e të drejtës së popullit palestinez për tokën, duke i dhënë kështu Izraelit legjitimitet dhe autoritet të plotë mbi tokën dhe jetën e tyre.
Në fund të fundit, heqja dorë nga e drejta për të mbajtur armë përballë një procesi të dhunshëm dhe të vazhdueshëm eliminimi është një dorëzim i plotë ndaj fatit të hartuar nga kolonializmi i kolonëve.
Ngjashëm me historinë e refugjatëve palestinezë në “Burrat në Diell” të Ghassan Kanafan, të cilët u mbytën në heshtje në një kamion cisternë sepse kishin shumë frikë të godisnin muret, palestinezët sot përballen me një realitet të ngjashëm: ose do të vazhdojnë të godasin muret derisa të arrijnë çlirimin, ose do të vdesin në heshtje.