Si të shmangni sëmundjet këtë dimër? Ja ushqimet për të forcuar sistemin imunitar

Dimri sjell me vete të ftohtin, lagështirën dhe një rritje të rrezikut për infeksione sezonale. Një nga mënyrat më të thjeshta për të mbajtur trupin sa më të fortë është kujdesi ndaj ushqimit të përditshëm. Nuk bëhet fjalë për ilaçe magjike, por për zgjedhje të vogla që, të marra së bashku, ndihmojnë sistemin imunitar të funksionojë më mirë.
Frutat agrume si portokalli, mandarina dhe limoni janë aleatë të rëndësishëm falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, e cila mbështet mbrojtjen natyrale të trupit. Edhe kosët me probiotikë luajnë një rol thelbësor, pasi florën e shëndetshme të zorrëve e shohim gjithnjë e më shpesh si “qendrën” e imunitetit. Po aq i vlefshëm është edhe mjalti, i njohur për vetitë e tij qetësuese dhe anti-inflamatore, sidomos në ditët kur ftohja fillon të shqetësojë fytin.
Hudhra dhe xhenxhefili spikasin mes erëzave me veti natyrale mbrojtëse: të dy përmbajnë substanca që ndihmojnë organizmin të përballojë më lehtë viruset apo inflamacionet. Edhe kërpudhat janë veçanërisht të dobishme gjatë dimrit, pasi mund të ofrojnë një burim natyror të vitaminës D, e cila shpesh mungon kur ka pak dritë dielli.
Përveç tyre, supat e ngrohta dhe lëngjet e lehta mbajnë trupin të hidratuar dhe mbështesin rikuperimin në ditët më të ftohta. Frutat e thata dhe arrorët, me vitaminën E dhe yndyrat e shëndetshme, japin energji dhe ndihmojnë qelizat të qëndrojnë të mbrojtura.