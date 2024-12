Si të sillemi me Kur’anin? – Fragment

“Sjellja jonë me Kur’anin ka qenë në nivele të ulëta… më mirë do të kishte qenë, që në vend që të mësohet abdesi, për shembull, për tre muaj, të mësohej: Përse u shkatërrua Adi? Përse u shkatërrua Themudi? A ngjan shoqëria sot me shoqërinë e Adit dhe Themudit apo jo?

Cili qe fesadi që ndodhi te Beni Israilët? Si u shndërrua e vërteta në formalitet? Si u shndërrua feja në përkatësi kohore në vend që të jetë përkatësi hyjnore dhe pastërti shpirtërore?

Të tëra këto kanë qenë të mundshme përmes studimit të tregimeve kur’anore, por ne i kemi neglizhuar dhe lënë komplet pas dore; u larguam prej tij siç edhe u larguam prej studimit të ajeteve të vëzhgimit në univers.

Kështu mendjet e humbën zgjuarsinë dhe gjëja e fundit, e cila vihej re, ishte të vëzhguarit e universit!”

Shejkh Muhamed El-Gazali, nga libri: Kejfe neteamelu meal-Kur’an? (Si të sillemi me Kur’anin?)



Hoxhe Lavdrim Hamja