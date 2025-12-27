Si të zgjidhni kivin më të ëmbël dhe më të pjekur çdo herë

Kivi është një frut ushqyes që përmban fibra që ulin kolesterolin dhe vitaminë C që forcon imunitetin, ndër lëndë ushqyese të tjera që mbështesin një dietë të shëndetshme.
Për t’ju ndihmuar të blini më me zgjuarsi, Health kontaktoi nutricionistët për të zbuluar se çfarë të kërkoni kur blini kivin më të ëmbël dhe më të pjekur.
Kërkoni një kivi që është pak më i butë
Nutricionistja Samina Kallo thotë se një kivi i pjekur duhet të jetë pak më i butë kur shtypet, ngjashëm me një pjeshkë ose avokado të pjekur. Pra, nuk duhet të jetë i fortë si shkëmb ose i butë.
Vetëm kini kujdes të mos e shtypni shumë fort. Për të kontrolluar pjekurinë, një presion i lehtë është i mjaftueshëm për të përcaktuar nëse është gati për t’u ngrënë.
Kërkoni kivi me një aromë të këndshme dhe të ëmbël.
Nutricionistja dhe zëdhënësja e Akademisë së Ushqyerjes dhe Dietologjisë, Theresa Gentile, thotë se kivi i pjekur do të ketë një aromë të lehtë dhe të ëmbël.
Ai gjithashtu vëren se një erë e thartë tregon se kivi është i prishur, prandaj shmangni blerjen ose ngrënien e një kivi që ka erë të thartë ose të fermentuar. Nëse nuk ka fare erë, mund t’i duhet më shumë kohë për t’u pjekur.
Kërkoni një kore pak të ashpër dhe pak të fortë.
Sipas Kalloo-s, një nga mënyrat më të shpejta për të kuptuar nëse një kivi ka kaluar pjekurinë ideale është të kontrolloni lëkurën e tij, e cila duhet të jetë paksa e ashpër dhe e fortë.
“Një kivi i freskët duhet të ketë një lëkurë pak të ashpër, me luspa dhe ngjyrë kafe të njëtrajtshme. Nëse vini re gropëza të thella, njolla të mëdha ose zona që duken të vyshkura ose të fundosura, është e mundur që të jetë tepër i pjekur”, tha Kalloo.
Nëse kivi është shumë i holluar me ujë, gri ose i zbehtë, ka njolla të errëta ose myk të dukshëm, atëherë nuk është më i sigurt për t’u ngrënë dhe duhet të hidhet.