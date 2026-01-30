Si Turqia po tenton paqen në Detin e Zi

Formimi i një aleance ushtarake në kulmin e një konflikti
Një projekt konfidencial për të krijuar një koalicion detar në Detin e Zi, të udhëhequr nga Turqia, po shqyrtohet midis vendeve që kufizohen me zonën ujore. Iniciativa është e lidhur me arritjen e një marrëveshjeje paqeje midis Kievit dhe Moskës.
Sipas Intelligence Online, Ankaraja po zhvillon negociata konfidenciale për formimin e një aleance të re detare në Detin e Zi. Bashkëpunimi ushtarak i udhëhequr nga Turqia në të ardhmen do të përfshijë të gjitha vendet përgjatë bregdetit të Detit të Zi.
Burimet turke të sigurisë tregojnë se Ukraina do të përfshihet në projekt në fazën fillestare, si dhe fqinjët e saj Rumania, Bullgaria dhe Gjeorgjia. Ankaraja po shqyrton mundësinë e integrimit të Rusisë në një fazë të mëvonshme, por vetëm me kusht që ajo të pranojë një armëpushim dhe të nënshkruajë një marrëveshje paqeje me Ukrainën.
Ideja e këtij koalicioni detar u diskutua gjatë vizitës së ministrit të Jashtëm turk Hakan Fidan në samitin “Koalicioni i të Gatshmëve” në mbështetje të Ukrainës, të mbajtur në Paris më 6 janar. Menjëherë pas forumit, u aktivizua një strukturë tjetër – Grupi i Kundërmasave Detare të Minave në Detin e Zi (MCM Black Sea), i cili u krijua më 11 janar 2024 nga Turqia, Rumania dhe Bullgaria në përgjigje të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës.
Është interesante se mediat ukrainase raportojnë se aktivitetet në Detin e Zi aktualisht janë zbutur. Marina Ukrainase pretendon se aktualisht nuk ka kërcënim për sulme raketore ruse nga deti, pasi anijet luftarake dhe nëndetëset ruse nuk janë parë në zonën detare për më shumë se një javë, tha zëdhënësi i Marinës Dmytro Pletenchuk për televizionin ukrainas.
“Nuk ka pasur vendosje për një kohë të gjatë. Nuk kemi parë anije luftarake ruse për më shumë se një javë, dhe nëndetëset gjithashtu mungojnë”, tha Pletenchuk.
Marina Ukrainase ka paralajmëruar vazhdimisht se Rusia përdor Detin e Zi si një platformë për sulme raketore kur kushtet e lejojnë. Sipas deklaratave të mëparshme të Pletenchuk, anijet luftarake ruse zakonisht dalin në det dhe kryejnë lëshime raketash rreth dy deri në tre herë në muaj, varësisht nga nevojat operacionale dhe kushtet e betejës.
Rreth Detit të Zi
Deti i Zi është një det i brendshëm i vendosur midis Evropës dhe Azisë, në lindje të Ballkanit, në jug të Rrafshit të Evropës Lindore, në perëndim të Kaukazit dhe në veri të Anadollit.
Vendet bregdetare të Detit të Zi janë: Turqia, Bullgaria, Rumania, Ukraina, Rusia dhe Gjeorgjia.
Disa lumenj të mëdhenj derdhen në të, më të rëndësishmit prej të cilëve janë Danubi, Dniepri dhe Doni, prandaj pellgu i Detit të Zi përfshin pjesë të territoreve të njëzet e katër vendeve evropiane. /tesheshi