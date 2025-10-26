Siguri e lartë në qendër të Kuala Lumpur-it për samitin e ASEAN-it

Masat e sigurisë në kryeqytetin malajzian Kuala Lumpur janë forcuar ndjeshëm për zhvillimin e samitit të ASEAN-it.
Autoritetet kanë dislokuar mijëra policë, kanë mbyllur disa rrugë kryesore dhe disa stacione treni. Dronë dhe helikopterë patrullojnë vazhdimisht mbi qytet.
Edhe pse bizneset janë të hapura, shumica e qytetarëve lëvizin në këmbë, ndërsa trafiku është kufizuar kryesisht për delegacionet e huaja dhe forcat e sigurisë.
Masat e rrepta pasqyrojnë nivelin e lartë të pjesëmarrjes, pasi në samit marrin pjesë presidenti amerikan Donald Trump, kryeministri kinez Li Qiang dhe më shumë se 30 krerë shtetesh e qeverish gjatë tre ditëve të ardhshme.
Policia ka rrethuar gjithashtu zonën përreth Ampang Park, ku disa organizata joqeveritare kishin planifikuar protesta kundër vizitës së Trumpit. /mesazhi