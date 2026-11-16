Simulim tronditës: ç’do të ndodhte nga një shpërthim bërthamor në hapësirë?

Çfarë tregoi testi “Starfish Prime” nga SHBA në vitin 1962?
Njerëzimi mori një shije të pasojave që shpërthimi i një arme bërthamore mund të shkaktojë në Tokë 81 vjet më parë, me hedhjen e bombave atomike “Little Boy” dhe “Fat Man” përkatësisht në Hiroshima dhe Nagasaki, të cilat çuan – me humbje të mëdha të drejtpërdrejta dhe të mëvonshme të jetës – në fund të Luftës së Dytë Botërore. Ajo që nuk dimë është se si do të zhvillohej përdorimi i një arme bërthamore në hapësirë dhe çfarë do të thoshte për njerëzit.
Shkencëtarët janë përpjekur t’i përgjigjen kësaj pyetjeje duke simuluar efektet e një shpërthimi të vetëm bërthamor në hapësirë - dhe gjetjet e tyre tregojnë se rezultati do të ishte “shumë, shumë i keq”. Sipas simulimit, nëse shpërthimi do të ndodhte në një lartësi mjaftueshëm të madhe, ai mund të çaktivizonte pothuajse çdo satelit në orbitën e ulët të Tokës.
“Do të ishte keq. Shumë keq. Është shumë keq”, tha James McKeon, nënkryetar i Filantropisë Bërthamore, duke shtuar: “Ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të parandaluar që kjo të ndodhë.”
Mbi 13,000 satelitë në orbitë të ulët
Me më shumë se 13,000 satelitë që aktualisht operojnë në orbitën e ulët të Tokës, dhe për një sërë misionesh që lidhen drejtpërdrejt me jetën e përditshme (nga telekomunikacioni, mbrojtja dhe navigimi, deri te parashikimet e motit dhe monitorimi i zjarreve dhe përmbytjeve), shqetësimet po rriten se armët bërthamore mund të përdoren në hapësirë për t’i synuar ato.
Në studimin e tyre, të botuar si një paraprint në platformën arXiv, studiuesit, të udhëhequr nga Zachary Peterson, shpjegojnë: “Në vitin 2024, Shtetet e Bashkuara raportuan se Rusia po zhvillonte një aftësi bërthamore anti-satelitore. Rusia mohoi se kishte planifikuar të vendoste armë bërthamore në hapësirë, por vuri veton ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që riafirmonte ndalimin e Traktatit të Hapësirës së Jashtme për vendosjen e armëve bërthamore në orbitë. Këto zhvillime kanë rigjallëruar shqetësimet se një armë bërthamore mund të përdoret kundër infrastrukturës orbitale, me pasoja që shtrihen përtej satelitëve të synuar. Një armë e tillë mund të lëshohet në një raketë ose të vendoset në orbitë si ngarkesë dhe të shpërthejë më vonë.”
Deri më tani, efektet e sakta të një shpërthimi bërthamor në orbitën e ulët të Tokës kanë mbetur të paqarta. Përtej emetimit fillestar të rrezeve X, shkencëtarët e dinë se elektronet e lëshuara nga produktet e ndarjes radioaktive mund të bllokohen në fushën magnetike të Tokës, duke i ekspozuar vazhdimisht satelitët ndaj një brezi artificial rrezatimi.
Skenari katastrofik
Për të kuptuar ndikimin e vërtetë të këtij fenomeni, shkencëtarët nga Universiteti i Wisconsin-Madison dhe Universiteti i Princetonit kryen një simulim që kombinonte rrezatimin direkt, bllokimin e elektroneve dhe evolucionin e brezit të rrezatimit me dëmtimin e satelitëve. Rezultatet e tyre tregojnë se një shpërthim bërthamor në hapësirë do të ishte katastrofik.
Në mënyrë specifike, në një skenar ku një bombë bërthamore një megaton do të shpërthente në një lartësi prej 500 kilometrash (310 milje) mbi Atlantikun Jugor, pranë një rajoni të gjerë anomalie ku fusha magnetike e Tokës është jashtëzakonisht e dobët, ekspozimi i përsëritur ndaj brezit artificial të rrezatimit do t’i bënte rreth 98% të satelitëve të padobishëm brenda një jave. Përveç kësaj, do të kishte një rritje të përplasjeve të satelitëve, me rreth 20 përplasje të pritura brenda dy viteve.
Më konkretisht, simulimi tregon se kushtet në zonën nën studim – të njohur si Atlantiku Jugor Anomalia – do të zmadhonte efektet pas shpërthimit fillestar, duke bllokuar grimcat radioaktive në “xhepa” të hapësirës përmes të cilave satelitët do të vazhdonin të kalonin ndërsa orbitonin Tokën.
Deri në 99% të satelitëve do të bëheshin të padobishëm
Në terma praktikë, studiuesit theksojnë se një shpërthim bërthamor në rajonin e Anomalisë së Atlantikut Jugor do të çaktivizonte 25% të të gjithë flotës satelitore pas një dite. Deri në fund të ditës së tretë, 78% do të çaktivizoheshin, një përqindje që do të rritej në 98% pas një jave dhe në 99.4% deri në ditën e 15-të.
Në një skenar tjetër hipotetik, me zhvillimin e një koke luftarake shumë më të dobët prej 100 kilotonësh, neutralizimi i 99% të satelitëve do të arrihej përsëri, por pak më ngadalë, gjatë një viti.
Makthi i përplasjeve dhe mbeturinave
Megjithatë, rrezatimi nuk do të ishte rreziku i vetëm. Pasi të ndodhë shpërthimi dhe satelitët e parë të humbasin kontrollin e manovrimit të tyre, rreziku i përplasjeve në hapësirë do të rritet, me studiuesit që vlerësojnë se rreth 20 përplasje do të ndodhin brenda dy viteve të para. Pas 10 vitesh, përplasjet do të kenë lënë rreth 3,900 copëza të reja mbeturinash hapësinore që orbitojnë Tokën.
Dhe sigurisht, meqenëse rrezatimi dhe mbeturinat hapësinore pritet të qëndrojnë për vite me radhë, zgjidhja nuk do të ishte thjesht lëshimi i satelitëve të rinj për të zëvendësuar ato të dëmtuara, pasi “satelitët zëvendësues do të mbeten të ekspozuar ndaj rrezatimit dhe mbeturinave”, shtoi ekipi i kërkimit. “Një shpërthim i vetëm mund të shkatërrojë infrastrukturën orbitale.”
Ndikimi në jetën e përditshme
Sa i përket ndikimit në jetën në Tokë, pasojat do të ishin të mëdha, pasi shoqëria moderne mbështetet në satelitë për gjithçka, nga navigimi dhe telekomunikacioni deri te parashikimet e motit dhe transaksionet financiare.
Në mënyrë treguese, funksionet kryesore të kryera nga afërsisht 13,300 satelitë, të cilët ishin në orbitën e ulët të Tokës në fillim të vitit 2026 dhe do të prekeshin drejtpërdrejt nga një sulm bërthamor, janë si më poshtë:
Interneti Global dhe Telekomunikacioni: Shumica dërrmuese (siç janë satelitët Starlink dhe OneWeb) i përkasin konstelacioneve komerciale. Ato ofrojnë internet të shpejtë në zona të largëta, anije, aeroplanë, si dhe në zona të prekura nga fatkeqësitë natyrore.
Vëzhgimi i Tokës dhe Mjedisi: Ato fotografojnë dhe skanojnë planetin në kohë reale. Ato ndihmojnë në monitorimin e ndryshimeve klimatike, zbulimin e zjarreve në pyje, menaxhimin e burimeve ujore dhe përmirësimin e prodhimit bujqësor.
Mbështetja e Navigimit (GPS): Edhe pse sistemet tradicionale të navigimit funksionojnë nga lartësi shumë më të larta, vitet e fundit satelitët me orbitë të ulët janë përdorur për të përmirësuar sinjalin.
Parashikimi i Motit: Ato mbledhin të dhëna të sakta mbi temperaturën, lagështinë, erërat dhe retë. Ky informacion lejon paralajmërimin e hershëm të ngjarjeve ekstreme të motit, siç janë uraganet dhe përmbytjet.
Mbrojtja dhe Siguria Kombëtare: Ato përdoren nga qeveritë dhe ushtritë për komunikime të sigurta, mbikëqyrje kufitare, mbledhje inteligjence dhe sisteme udhëzimi.
Nuk do të ishte hera e parë
Edhe pse shpërthimi i një arme bërthamore në hapësirë mund t’u tingëllojë disave si një skenar fantastiko-shkencor, shkencëtarët theksojnë se kjo nuk është asgjë e re dhe ka ndodhur edhe më parë. Gjatë Luftës së Ftohtë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik kryen 18 shpërthime bërthamore në lartësi të madhe, që shtriheshin nga atmosfera e sipërme e Tokës deri në hapësirë.
Më e madhja prej tyre ndodhi më 9 korrik 1962, kur testi bërthamor “Starfish Prime” shpërtheu një kokë luftarake 1.4 megatonëshe në një lartësi prej 400 kilometrash (248 milje) mbi Atollin Johnston në Oqeanin Paqësor. Shpërthimi i fuqishëm, i kryer nga Shtetet e Bashkuara, jo vetëm që rrëzoi dritat e rrugëve dhe ndërpreu komunikimet telefonike në Hawaii, por gjithashtu krijoi breza rrezatimi artificialë që shkatërruan satelitët – me efekte që u ndjenë për më shumë se pesë vjet. Kështu, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik ranë dakord një vit më vonë të pezullojnë të gjitha testet bërthamore sipërfaqësore sipas Traktatit të Ndalimit të Pjesërishëm të Testeve Bërthamore.
Siç theksojnë shkencëtarët, sot ka shumë më tepër satelitë në orbitë sesa në vitin 1962, që do të thotë se një shpërthim i ngjashëm do të ishte edhe më shkatërrues. “Një ngjarje e krahasueshme sot do të ndodhte në një mjedis orbital shumë më të dendur të populluar”, përfundojnë ata. /tesheshi.com/