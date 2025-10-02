Sindikalistët italianë shpallin grevë të përgjithshme në mbështetje të flotilës për Gazën

Konfederata e Përgjithshme Italiane e Punës, sindikata më e madhe në Itali, ka shpallur një grevë të përgjithshme për të premten në shenjë solidariteti me Flotilën Globale Sumud.
Në një deklaratë në rrjetet sociale, sindikata tha se greva zhvillohet në përputhje me ligjin që lejon ndalimin e punës pa njoftim paraprak “kur në rrezik është mbrojtja e qytetarëve italianë, brenda ose jashtë vendit, si dhe parimet themelore mbi të cilat bazohet Republika: paqja, të drejtat e njeriut dhe respektimi i detyrimeve ndërkombëtare”.
“Saktësisht kjo është situata me agresionin ndaj qytetarëve, punëtorëve dhe vullnetarëve në bordin e Flotilës Globale Sumud që po angazhohej në një mision humanitar,” thuhet në deklaratë. /mesazhi