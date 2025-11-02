Sindikatat mund të luajnë rol kyç në ndaljen e gjenocidit në Gaza

Një armëpushim i vetëm nuk do të ndalë vrasjet nëse Izraeli vazhdon të marrë mbështetje politike, ushtarake dhe logjistike nga Perëndimi, thuhet në një analizë të Al Jazeera.
Pas dy vitesh protestash globale që nuk arritën të ndryshojnë politikat e qeverive ndaj Izraelit, ekspertët sugjerojnë se mobilizimi sindikal mund të bëhet një mjet më efektiv për presion.
Sipas analizës, sindikatat evropiane janë në pozicion unik për të ndikuar, duke pasur parasysh rolin e tyre në tregtinë dhe logjistikën me Izraelin, veçanërisht në portet dhe sektorët e transportit. Punëtorët në këto industri, nëse organizohen për Palestinën, mund të ndërpresin zinxhirët e furnizimit që ushqejnë luftën dhe të ndikojnë realisht në ndryshimin e politikave perëndimore. /mesazhi