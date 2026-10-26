Singapori dhe “Saudi Aramco” bien dakord për ruajtjen e naftës bruto në shpellat shkëmbore

Singapori dhe Saudi Aramco planifikojnë të ruajnë naftë bruto saudite në shpellat nëntokësore shkëmbore Jurong nga viti 2027, me qëllim forcimin e sigurisë energjetike në kushtet e ndërprerjeve globale të furnizimit, transmeton Anadolu.
Ministri i Singaporit për Energjinë, Tregtinë dhe Industrinë, Tan See Leng njoftoi synimin e përbashkët gjatë aktivitetit të sotëm “Singapore Energy Lecture 2026”. Ai tha se marrëveshja do të rriste qëndrueshmërinë e zinxhirit të furnizimit me naftë bruto saudite në të gjithë Azinë Juglindore.
Ministri theksoi se kjo nismë do të kontribuonte në sigurinë energjetike të qytet-shtetit gjatë situatave emergjente të furnizimit. “Sot, Arabia Saudite dhe Singapori po njoftojnë synimin tonë të përbashkët për të vendosur një marrëveshje që parashikon ruajtjen e naftës bruto saudite në shpellat shkëmbore Jurong nga gjysma e dytë e vitit 2027”, tha ministri.
Saudi Aramco, autoriteti i tregut të energjisë dhe JTC nënshkruan memorandum mirëkuptimi për të finalizuar marrëveshjen e ruajtjes së naftës. Zyrtarët synojnë t’i përfundojnë negociatat brenda pak muajsh.
Sektori global i energjisë është përballur me sfida të mëdha këtë vit pas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit. Sulmet e fundit të Huthive ndaj aeroporteve dhe infrastrukturës energjetike të Arabisë Saudite e kanë përshkallëzuar më tej situatën ndërkombëtare energjetike.
Tan theksoi se kriza në Ngushticën e Hormuzit nuk do të jetë ndërprerja e fundit e furnizimit. Singapori ka krijuar disa linja mbrojtjeje për të zbutur ndikimin ekonomik të ndërprerjeve të papritura në zinxhirët e furnizimit.
Qeveria kërkon që turbinat që prodhojnë energji elektrike të funksionojnë me gaz ose naftë dizel, në mënyrë që të mund të përdoren rezervat e karburantit. Vendi planifikon të rrisë me 50 për qind kapacitetin e tij për gazin natyror të lëngshëm (LNG), duke ndërtuar një terminal të dytë deri në vitin 2030.