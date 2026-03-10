Sinqeritet i rrallë amerikan: Po, në i vramë dhjetra fëmijë në Iran!

Senatori që kërkon falje për goditjen mbi një shkollë në ditën e parë të agresionit
Senatori republikan amerikan John Kennedy i Luizianës ka kërkuar falje publikisht për atë që ai e quajti një sulm amerikan ndaj një shkolle në Iran që vrau më shumë se 160 persona, shumica prej tyre fëmijë, raportuan mediat e huaja.
Kennedy tha në Capitol Hill se sulmi ishte një “ngjarje e tmerrshme” dhe se ishte një gabim nga forcat amerikane.
“Ishte e tmerrshme. Bëmë një gabim,” tha senatori, duke shtuar se Amerika nuk do të synonte kurrë qëllimisht civilët, duke vënë në dukje se Pentagoni aktualisht po heton incidentin.
Kjo është hera e parë që një ligjvënës republikan ka pranuar hapur përgjegjësinë e mundshme të SHBA-së për sulmin që ndodhi në ditën e parë të sulmit amerikano-izraelit ndaj Iranit. Përgjigjet e mëparshme zyrtare nga Shtëpia e Bardhë dhe autoritetet ushtarake amerikane kanë qenë të paqarta, ndërkohë që Trump shkoi shumë larg, duke thënë se Irani ose Izraeli mund të ishin përgjegjës, pa ofruar prova.
Pamjet dhe analiza e dëmeve tregojnë se një raketë Tomahawk e prodhuar në SHBA është përdorur në sulm, gjë që e ndërlikon më tej situatën dhe tregon përgjegjësinë e mundshme të forcave amerikane, megjithëse hetimi zyrtar është ende duke vazhduar. /tesheshi