Siri, 13 civilë të plagosur në një sulm të ushtrisë siriane në Idlib

Në një sulm tokësor të ushtrisë siriane në qendër të qytetit të Idlibit, u plagosën 13 civilë, duke përfshirë gjashtë fëmijë dhe pesë gra, raporton Anadolu.

Ushtria siriane dhe mbështetësit e saj të vendosur në rrethin Saraqib në lindje të Idlibit kryen një sulm në qendër të qytetit të Idlibit me armë tokë-tokë.

Sipas informacionit të marrë nga burime të Mbrojtjes Civile Siriane (Helmetat e Bardha), nga sulmi i ushtrisë siriane janë plagosur 13 civilë, mes të cilëve gjashtë fëmijë dhe pesë gra.

Të plagosurit janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalet përreth.

– Situata në Idlib

Në takimin e Astanës në vitin 2017, Turqia, Rusia dhe Irani vendosën të krijojnë katër “zona deeskalimi” në rajonin që nuk është nën kontrollin e qeverisë siriane.

Administrata e Damaskut, terroristët e mbështetur nga Irani dhe Rusia vazhduan sulmet e tyre dhe u kthyen drejt Idlibit, duke pushtuar tre nga katër zonat.

Megjithëse Turqia arriti një marrëveshje shtesë me Rusinë për të forcuar armëpushimin në shtator 2018, sulmet u intensifikuan përsëri në maj 2019. Pas marrëveshjes së re të arritur nga Türkiye dhe Rusia më 5 mars 2020, armëpushimi kryesisht është ruajtur.

Përafërsisht dy milionë civilë që shpëtuan nga sulmet në 2017-2020 u detyruan të migrojnë në rajone afër kufirit turk.

What remains of this house are only birds. This is what the air strikes did in the town of Dama in the western countryside of Idlib today.#الشعب_يريد_إسقاط_النظام #الكلية_الحربية #الثورة_السورية_العظيمة #ادلب_تحت_النار pic.twitter.com/sNwaCuEDUm

— Abood Abood (@sy____19951) October 6, 2023