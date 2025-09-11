Siri, forcat e sigurisë arrestojnë një “celulë të Hezbollahut” afër Damaskut

Ministria e Brendshme e Sirisë deklaroi të enjten se forcat e sigurisë kanë arrestuar një “celulë të Hezbollahut” që vepronte në periferi të Damaskut, transmeton Anadolu.
Gjenerali i Brigadës Ahmad al-Dalati, kreu i Sigurisë së Brendshme në Damaskun Rural, njoftoi arrestimet në një deklaratë të lëshuar në kanalin zyrtar Telegram të ministrisë. Ai tha se njësi të specializuara, duke punuar me Drejtorinë e Përgjithshme të Inteligjencës, hynë në vend pas një monitorimi të gjerë.
Sipas ministrisë, celula ishte aktive në qytetet Sa’sa dhe Kanaker në perëndim të Damaskut. Marrja në pyetje paraprake sugjeroi se anëtarët e saj kishin marrë trajnim në kampe në Liban dhe po planifikonin sulme brenda Sirisë që “kërcënonin sigurinë dhe stabilitetin e qytetarëve”.
Autoritetet thanë se operacioni zbuloi platforma lëshimi raketash, 19 raketa “Grad”, raketa antitank, armë të lehta dhe sasi të mëdha municionesh.
Al-Dalati theksoi se çështja iu referua autoriteteve gjyqësore, ndërsa marrjet në pyetje kanë vazhduar për të identifikuar rrjetin dhe objektivat më të gjera të grupit.
Nuk pati asnjë reagim të menjëhershëm nga Hezbollahu ose autoritetet libaneze mbi raportin.
Në mars, përgjatë kufirit libano-sirian shpërthyen përleshje pasi Damasku akuzoi Hezbollahun për rrëmbimin dhe vrasjen e tre ushtarëve sirianë, një akuzë që grupi e mohoi.
Qeveria siriane ka rritur masat e sigurisë në të gjithë vendin dhe përgjatë kufijve të saj, veçanërisht me Libanin, në një përpjekje për të frenuar trafikun e drogës dhe për të frenuar grupet e armatosura që veprojnë jashtë kontrollit shtetëror.
Kufiri libano-sirian shtrihet rreth 375 kilometra (233 milje), duke kaluar nëpër male, lugina dhe toka bujqësore, me gjashtë kalime zyrtare tokësore, por seksione të gjata që mbeten të pashënuara.
Që nga rrëzimi i Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, administrata e re e Sirisë ka ndjekur reforma politike dhe ekonomike, duke promovuar kohezionin shoqëror dhe duke punuar për të zgjeruar bashkëpunimin me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë.
Assadi, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, iku në Rusi dhjetorin e kaluar, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila qëndronte në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re kalimtare e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar.