Siri, të paraburgosurit arratisen nga burgu në zonën e kontrolluar nga SDF në Halep

Të paraburgosurit u arratisën nga një burg në një zonë të kontrolluar nga grupet terroriste PKK/YPG që veprojnë nën emrin e SDF-së në qytetin verior sirian Halep, mes përshkallëzimit të situatës nga grupi në zonë, raportoi të mërkurën agjencia e lajmeve SANA, transmeton Anadolu.
Një burim sigurie siriane tha për agjencisë SANA se të paraburgosurit u arratisën nga një burg në zonën Al-Shaqif, e cila është nën kontrollin e SDF-së.
Ndërkohë burimi nuk specifikoi numrin e të arratisurve.
Në anën tjetër, Mbrojtja Civile Siriane tha se ka evakuar 850 civilë nga Halepi që nga ora 12:30 sipas orës lokale, duke përmendur përkeqësimin e kushteve humanitare dhe bombardimet nga SDF-ja.