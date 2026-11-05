Siria dhe Arabia Saudite nënshkruajnë marrëveshje për bashkëpunim në mbrojtje

Siria dhe Arabia Saudite kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, ndërsa Riadi ka miratuar kredi me vlerë mbi 403 milionë dollarë për sektorët e energjisë, banesave, shëndetësisë dhe infrastrukturës në Siri.
Marrëveshjet u nënshkruan të mërkurën gjatë vizitës së presidentit sirian Ahmed al-Sharaa në Riad. Kjo ishte vizita e tij e dytë në Arabinë Saudite brenda më pak se një muaji.
Ministria e Jashtme e Sirisë e cilësoi marrëveshjen mes ministrive të mbrojtjes të dy vendeve si marrëveshjen më të rëndësishme, por nuk dha detaje për përmbajtjen e saj.
Marrëveshja për mbrojtjen vjen disa ditë pasi ministri i Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani tha se Siria po shqyrton mundësinë për t’iu bashkuar një pakti të përbashkët të mbrojtjes mes Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit.
Sipas tij, janë duke u zhvilluar diskutime për anëtarësimin e Sirisë në këtë aleancë.
Arabia Saudite ndërkohë ka kërkuar mbështetje nga Shtetet e Bashkuara dhe vende të Evropës dhe Lindjes së Mesme për forcimin e mbrojtjes dhe kapaciteteve ushtarake, në kuadër të përballjes së saj me rebelët Houthi në Jemen. Houthis kanë sulmuar më parë aeroporte dhe objekte të naftës në Arabinë Saudite. /mesazhi