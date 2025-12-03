Siria mirëpret votimin e 123 vendeve që kërkon tërheqjen e Izraelit nga Lartësitë e pushtuara të Golanit

Siria vlerësoi sot mbështetjen ndërkombëtare në rritje për një rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së mbi Lartësitë e pushtuara të Golanit, duke thënë se mbështetja e 123 vendeve përfaqëson “mbështetje të fortë për Sirinë e re”, transmeton Anadolu.
Të martën në mbrëmje, Asambleja e Përgjithshme miratoi një rezolutë që i bënte thirrje Izraelit të tërhiqej nga Lartësitë e Golanit sirian, duke riafirmuar se pushtimi dhe aneksimi i territorit nga Izraeli janë “të paligjshme”.
Vota kaloi me 123 vota pro, 7 kundër, përfshirë Izraelin dhe SHBA-në dhe 41 abstenime.
“Vota mbështet qartë qëndrimin e Sirisë sepse rezoluta e përshkruan pushtimin e vazhdueshëm të Golanit nga Izraeli si një pengesë për arritjen e një paqeje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse në rajon”, tha Ministria e Jashtme e Sirisë në një deklaratë.
Rritja e votave mbështetëse nga 97 vitin e kaluar në 123 këtë vit “tregon shkallën e mbështetjes së gjerë ndërkombëtare për Sirinë e re dhe qëndrimin e saj parimor kombëtar mbi Golanin e pushtuar”, shtoi deklarata.
Ministria tha se votimi pasqyron “përpjekje intensive diplomatike”, duke vënë në dukje se rezoluta i bën thirrje Izraelit të tërhiqet në linjat e 4 qershorit 1967 dhe riafirmon parimin se territori nuk mund të fitohet me forcë. Ajo gjithashtu kundërshton ndërtimin e vendbanimeve dhe të gjitha aktivitetet e tjera izraelite në Golanin e pushtuar.
Rezoluta vëren se Izraeli nuk është pajtuar me Rezolutën 497 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1981 dhe pohon se pushtimi i vazhdueshëm dhe aneksimi “de facto” i Lartësive të Golanit sirian përbën pengesë për arritjen e një paqeje të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme në rajon, tha ministria.
Rezoluta 497 i bën thirrje Izraelit të përfundojë aneksimin “de facto” të Golanit. Damasku shprehu “mirënjohje të thellë” ndaj Egjiptit për paraqitjen e rezolutës dhe falënderoi vendet që e mbështetën vazhdimisht atë.
Ministria theksoi se angazhimi i Sirisë në diskutimet teknike që ndikojnë në sigurinë e saj dhe stabilitetin e rajonit nuk do të thotë ndonjë lëshim në Golan, duke e përshkruar votimin si provë të qëndrimit të Sirisë.
Rezoluta vjetore, e paraqitur tradicionalisht nga Grupi Arab, riafirmon statusin e pushtuar të Golanit. Edhe pse nuk është ligjërisht i detyrueshëm si rezolutat e Këshillit të Sigurimit, ai pasqyron qëndrimin mbizotërues ndërkombëtar që hedh poshtë pushtimin e Izraelit.
Izraeli ka pushtuar Golanin që nga viti 1967 dhe është zgjeruar më tej në zonën tampon dhe malin Hermon (Jabal al-Sheikh) pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad vitin e kaluar.
Muajt e fundit panë bisedime siriano-izraelite që synonin arritjen e marrëveshjeve të sigurisë për të ndaluar sulmet izraelite ndaj Damaskut, por përpjekja ngeci pasi Tel Avivi refuzoi të tërhiqej nga zonat që pushtoi pas rënies së Assadit më 8 dhjetor 2024.
Pavarësisht thirrjeve nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump për deeskalim, Izraeli vazhdoi shkeljet e sovranitetit sirian përmes sulmeve ajrore pothuajse të përditshme dhe ndërhyrjeve tokësore.