Siria shtrëngon masat e sigurisë në Halep për të mbrojtur civilët pas kufizimeve të SDF-së

Ministria e Brendshme e Sirisë njoftoi sot se masat e sigurisë janë forcuar në Halep për të mbrojtur civilët dhe për të kundërshtuar kufizimet e vendosura nga Forcat Demokratike Siriane (SDF) në provincën veriore, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të ministrisë, forcat e sigurisë së brendshme forcuan masat për të siguruar civilët dhe për të lehtësuar largimin e tyre të sigurt nga lagjet Sheikh Maqsoud dhe al-Ashrafieh.
Këto hapa u ndërmorën për t’iu përgjigjur përpjekjeve të SDF-së për të kufizuar lëvizjen e banorëve dhe për të vendosur rekrutime të detyruara, përveç shkeljeve të vazhdueshme, përfshirë sulmet, ngacmimet dhe kërcënimet ndaj jetës dhe pronës.
Ministria njoftoi se Komanda e Sigurisë së Brendshme ka vendosur një dislokim të gjerë dhe intensiv të forcave për të mbrojtur civilët dhe pronën e tyre, si dhe për të parandaluar çdo tentativë që cenon sigurinë e qytetit dhe banorëve të tij.
Siguria e civilëve mbetet prioritet kryesor, ndërsa banorët janë këshilluar të ndjekin udhëzimet e dhëna nga njësitë e sigurisë.
Autoritetet lokale raportuan se katër persona u vranë dhe nëntë të tjerë u plagosën të hënën gjatë një sulmi të SDF-së në veri të Halepit, ndërsa Ministria e Mbrojtjes së Sirisë njoftoi neutralizimin e disa anëtarëve të SDF-së pas sulmit.
SDF-ja dominohet nga grupi terrorist YPG, dega siriane e PKK-së, dhe autoritetet siriane thonë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes për integrimin e SDF-së në institucionet e shtetit më 10 mars, kjo forcë nuk ka treguar përpjekje për të respektuar kushtet e marrëveshjes.