Siria vazhdon të fshijë vendimet e “ndalim udhëtimit” të marra gjatë regjimit të mëparshëm

Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Sirisë, Nureddin al-Baba njoftoi se ata kanë shqyrtuar rreth 8.3 milionë të dhëna ndalimi udhëtimi të vendosura gjatë regjimit të rrëzuar që nga shkurti i vitit 2025 dhe kanë hequr afër 5 milionë prej tyre, transmeton Anadolu.
Gjatë një konference për mediat në Ministrinë e Informacionit në Damask, Al-Baba deklaroi se ata i kanë shqyrtuar të dhënat nën 14 tituj kryesorë dhe 129 nënkategori.
“Rreth 1.15 milionë individë që punojnë në institucione shtetërore, rastet e të cilëve janë nën hetim; individë të lidhur me institucionet e sigurisë dhe ushtarake dhe të hetuar për përfshirje të mundshme në krime kundër qytetarëve; individë që përballen me procedura ligjore ose buletine policie dhe që përpunohen në të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë; dhe individë që i nënshtrohen ndalimeve të daljes të vendosura nga Ministria e Financave”, tha ai.
Al-Baba theksoi se qindra mijëra të dhëna të gabuara dhe të shtuara rastësisht nga administrata e mëparshme gjithashtu e ndërlikojnë procesin. Ai tha se disa nga këto të dhëna u futën në sistem për qëllime testimi ose tërësisht në mënyrë arbitrare, duke shtuar se kjo situatë ka çuar në viktimizimin e shumë qytetarëve të pafajshëm.
“Sipas të dhënave të ministrisë, rreth 50 mijë individë u identifikuan si ‘kombësi e panjohur’ midis mijëra të dhënave me të dhëna të paplota”, tha Al-Baba.
“Ne do ta përfundojmë plotësisht këtë dosje brenda gjashtë muajsh. Kjo punë do të mbrojë të drejtat e qytetarëve dhe do ta bëjë jetën e tyre të përditshme më të lehtë”, tha ai.