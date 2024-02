Sistemi Android Auto i Google do t’u përgjigjet mesazheve ndërsa jeni duke vozitur

Dërgimi i mesazheve gjatë vozitjes është i vështirë, i rrezikshëm dhe i paligjshëm, por Google dëshiron të përdorë fuqinë e inteligjencës artificiale (AI) për t’u ofruar shoferëve një opsion më të sigurt. Versioni më i fundit i sistemit operativ të veturës, Android Auto, do të përmbledhë dhe do t’u përgjigjet mesazheve me tekst për shoferin.

Përmirësimet u njoftuan gjatë prezantimit të serisë së telefonave Galaxy S24 të Samsung dhe Google pretendon se veçoritë e reja të AI do ta bëjnë më të sigurt përdorimin e telefonit gjatë vozitjes.

Kur një përdorues merr mesazhe të gjata ose mesazhe të shumta në një bisedë në grup, AI i Google do t’i përmbledhë ato automatikisht dhe ata që përdorin funksionin e bisedës së Google në Gmail ndoshta e dinë tashmë se si duket kjo. Duket se sistemi do të përdorë Google Assistant për të ndarë informacionin me përdoruesin në vend që të lexojë një përmbledhje të mesazheve.

Përveç kësaj, Android Auto do t’u ofrojë përdoruesve sugjerime për t’iu përgjigjur mesazheve me tekst, duke e bërë atë veprim më të shpejtë dhe më të lehtë. Gjithashtu, ata do të mund të përdorin të dhëna të ndryshme si ato nga aplikacioni Google Maps për p.sh. informoni personin me të cilin përdoruesi korrespondon për kohën e mbërritjes së tij në destinacion në rast se ai person është duke e pritur atë. Mbetet për t’u parë se sa efektiv do të jetë funksioni i ri, por është e sigurt që edhe një ndërveprim afatshkurtër i shoferit me ekranin e informacionit argëtues mund të jetë shpërqendrues, gjë që përbën rrezik kur vozitni shpejt. Një studim i vitit 2020 zbuloi se përdorimi i një sistemi info-argëtues mund të ngadalësojë kohën e reagimit të shoferit më shumë sesa efektet e alkoolit dhe kanabisit. Duket se veçoritë e reja do të jenë më të sigurta sesa përpjekja për t’iu përgjigjur mesazheve drejtpërdrejt përmes celularit, por pyetja është nëse kjo është e mjaftueshme. Përveç lejimit të përdoruesve që të përdorin më shumë mesazhet me tekst, Google planifikon ta bëjë Android Auto të duket më shumë si celulari i shoferit. Sistemi do të ndajë gjëra të tilla si sfonde dhe ikona midis Galaxy S24 dhe sistemit të informacionit argëtues.