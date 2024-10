Sistemi i avancuar i raketave amerikane u vendos në Iz’rael thotë Pentagoni

Një bateri e avancuar e mbrojtjes raketore tani u vendos në Izrael, ka thënë shefi i Pentagonit, Lloyd Austin, ndërsa Uashingtoni kërkon të ndihmojë në mbrojtjen e Izraelit kundër hakmarrjes iraniane.

Vendosja e sistemit Terminal të Mbrojtjes së Zonës në Lartësi të Lartë (THAAD) vjen ndërsa Izraeli përgatitet të kundërpërgjigjet kundër Iranit për sulmin e madh me raketa balistike në fillim të këtij muaji, hera e dytë që Teherani shënjestroi drejtpërdrejt armikun e tij këtë vit.

“Ai sistem është në vend,” u tha Austin gazetarëve, sipas një transkripti të fjalëve të tij. “Ne nuk do të flasim për … nëse është operacionale apo jo, por ne kemi aftësinë për ta vënë atë në funksion shumë shpejt.”

Pentagoni njoftoi më 13 tetor se do të vendoste një bateri THAAD në Izrael. Zëdhënësi Pat Ryder tha javën e kaluar se një ekip i avancuar i personelit dhe komponentëve amerikanë për baterinë kishte mbërritur, me më shumë që do të pasojnë së shpejti.

Vendosja e baterisë THAAD vendos trupat amerikane përgjegjëse për funksionimin e saj dhe vetë sistemin e shtrenjtë direkt në Izrael, duke rritur ekspozimin e tyre ndaj rrezikut të mundshëm. /mesazhi