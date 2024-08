Sistemi i mbajtjes së korsive mund të jetë i rrezikshëm!

Edhe pse mirëpret futjen e sistemit të mbajtjes së korsive në pajisjet serike të veturave dhe sheh potencial të madh në parandalimin e aksidenteve në trafik me pasoja tragjike, Klubi Gjerman i Automobilave (ADAC) paralajmëron se në disa raste sistemi nuk është i kalibruar në mënyrë ideale.

Është një sistem elektronik që vlerëson të dhënat nga kamerat dhe sensorët e tjerë, ndaj funksionimi i tij varet nga sa mirë e programojnë inxhinierët. Prandaj, nuk bëhet fjalë për një sistem që funksionon në të njëjtën mënyrë ose të ngjashme në çdo makinë.

Për shembull, në një rrugë të ngushtë fshati me vija të bardha vetëm përgjatë skajeve, kur kaloni një automjet më të madh, sistemi automatikisht do ta vendosë makinën në drejtim të kundërt, sepse do të kuptojë një zhvendosje djathtas. si ulje jashtë rrugës (nëse është në buzën e djathtë të vijës së bardhë të trotuarit). Kjo pasi teknologjia punon me forca relativisht të mëdha kur korrigjoni drejtimin, gjë që do ta ndjeni si një lëvizje e fortë e timonit, e cila do të duhet të korrigjohet shpejt në një situatë të tillë.

Sipas rregulloreve, forca korrigjuese e sistemit të drejtimit mund të jetë deri në 50 njuton. Nga këndvështrimi i një organizate tjetër, Euro NCAP, e cila kryesisht merret me testet e përplasjes, një forcë e tillë nuk është aspak e nevojshme. Kjo do të thotë, vlera duhet të korrespondojë me situatën, jo një numër të paracaktuar.

ADAC u bën thirrje prodhuesve të makinave të optimizojnë teknologjitë e tyre për të përfituar nëse është e nevojshme. Përndryshe, drejtuesit do t’i fikin pas çdo fillimi, kështu që efekti pozitiv do të jetë zero. Pjesa më e keqe është se shoferët do të paguajnë për diçka që nuk e përdorin në rast se kjo pengon drejtimin e tyre të përditshëm. Në fund, përgjegjësia qëndron pothuajse gjithmonë tek drejtuesit e mjeteve, ndaj ju nxisim që të jeni të kujdesshëm, me dhe pa sisteme sigurie aktive.