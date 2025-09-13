Sistemi i ri i sigurisë për lëvizjen mbrapa së shpejti mund të bëhet pajisje e detyrueshme

Aksidentet gjatë lëvizjes mbrapa me veturë më nuk do të jenë. Një sistem i ri në makina mund të shpëtojë mijëra jetë.
Lëvizja mbrapa vazhdon të jetë një nga rreziqet më të mëdha të aksidenteve në trafikun rrugor.
Një në katër këmbësorë goditet nga pjesa e pasme e një automjeti, dhe sipas të dhënave të publikuara nga Allianz, përplasjet në parkim shkaktojnë dëme prej rreth 4.5 miliardë eurosh çdo vit.
Një krahasim aktual i sistemit i kryer nga Klubi Gjerman i Automobilave (ADAC) tregon se teknologjia moderne mund të parandalojë shumë nga këto incidente.
Dhjetë automjete të ndryshme me ndihmë frenimi emergjent (EBA) u testuan për manovra të kthimit.
Sistemet nga prodhues të ndryshëm janë përmirësuar ndjeshëm krahasuar me testin e parë në vitin 2019, kur asnjë automjet nuk ishte në gjendje të kryente me sukses të gjitha detyrat.
Tani katër nga dhjetë modele (BMË, Volvo, Ford dhe Volkswagen) zbulojnë të gjitha pengesat me sistemet e tyre të frenimit emergjent dhe shmangin vazhdimisht përplasjet me njerëz ose objekte.
Sistemi i frenimit emergjent i Hyundai gjithashtu funksionon mirë, me vetëm probleme të vogla në shpejtësi të ulëta (8 km/orë).
Megjithatë, disa sisteme ende kanë nevojë për përmirësim: Sistemi i Mercedes është përgjithësisht i besueshëm, por nuk zbuloi një kukull në një makinë lodër pas automjetit, sistemi i asistencës i Skoda zbulon disa pengesa, por reagon shumë vonë, ndërsa sistemi i BYD reagon mirë ndaj këmbësorëve dhe çiklistëve që afrohen nga anash, por nuk e ndal automjetin për shkak të pengesave të palëvizshme.
Sipas shifrave të publikuara nga Allianz, këto sisteme mund të parandalojnë rreth gjysmën e të gjitha aksidenteve gjatë lëvizjes mbrapa. Disa sisteme tashmë ofrojnë mbrojtje të fortë dhe të besueshme me një çmim të arsyeshëm.
ADAC rekomandon që prodhuesit të këmbëngulin në instalimin e këtyre sistemeve si standard. Në shumë raste, sensorët e nevojshëm janë instaluar tashmë, kështu që shtimi i funksionit përmes një përditësimi të softuerit do të ishte gjithashtu një mundësi praktike.
Shoferët duhet të jenë të sigurt se sistemi i asistencës do të aktivizohet sipas cilësimeve sa herë që automjeti ndizet.
Instalimi i detyrueshëm i një sistemi frenimi emergjent prapa është pra i pashmangshëm. Ndërsa frenimi automatik për drejtimin përpara do të jetë i detyrueshëm për të gjitha automjetet e reja në BE nga mesi i vitit 2024, sistemet e kthimit prapa nuk janë përcaktuar ende me ligj. Por edhe kjo ka të ngjarë të ndryshojë në të ardhmen.