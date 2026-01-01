Situatë alarmante, 35 të lënduar nga festimet me mjete piroteknike

Shefi i ndërrimit në Klinikën Emergjente, Ejup Govori, ka bërë të ditur se vetëm nga ora 22:40 janë regjistruar gjithsej 35 raste të lëndimeve si pasojë e përdorimit të mjeteve piroteknike.
Sipas tij, një pjesë e konsiderueshme e këtyre rasteve janë me lëndime serioze, të cilat mund të shkaktojnë pasoja afatgjata dhe madje invaliditet të përjetshëm.
Ai ka theksuar se në mesin e të lënduarve ka edhe raste me dëmtime të rënda të syrit.
Një nga pacientët është transferuar në repartin e Oftalmologjisë, ku i është nënshtruar një ndërhyrjeje.
“Mund të konsideroj që gjendja është alarmante, prej orës 22:40 numri ka arrit nga lëndimet me mjete piroteknike 35.
Një pjesë e konsiderueshme e tyre janë me lëndime serioze, me lëndime që mund të lënë edhe invaliditet të përjetshëm. Kemi edhe me lëndime të syrit, është një që është transferu në repartin e Oftamologjisë dhe atje është nënshtru”.
“Kjo është një gjendje e cila është shumë e rëndë. Mosha e të lënduarve është e ndryshme, kryesisht dominojnë mosha fëmijërore, por ka edhe mosha më të vjetra, por kryesisht janë mosha të reja dhe më të vegjël. Ka 10 vjet, 12 vjeçar, 15 vjet, 17 vjeçar, por edhe mosha më të vjetra”.
Govori tha se lëndime të tilla mund të lënë pasoja permanente tek të lënduarit, shkruan kp.
“Lëndimet me mjete piroteknike nuk japin rrezik për jetë, mirëpo janë lëndime serioze që lënë invaliditet të përjetshëm. Mund të ketë amputime të gishtave, për shkak të lëndimeve, mirëpo edhe këta që janë me lëndime të syve ekziston mundësia që do të mbesin domethënë me njërin sy me lëndim serioz që nuk do të funksionojë të pamurit”, tha Govori.