Skandali i spiunazhit në Britani, arrestohet për lidhje me Kinën bashkëshorti i deputetes laburiste

Një operacion i gjerë i policisë antiterror në Mbretërinë e Bashkuar ka tronditur skenën politike britanike, pas arrestimit të tre personave të dyshuar për spiunazh në favor të shtetit kinez. Mes të ndaluarve është edhe David Taylor, bashkëshorti i deputetes së Partisë Laburiste skoceze, Joani Reid, një zhvillim që ka ndezur menjëherë debate të ashpra në Dhomën e Komunave.
Hetimi po drejtohet nga Policia Kundër Terrorizmit në Londër, e cila ka kryer bastisje të koordinuara në tre rajone të ndryshme të Britanisë. Të tre personat akuzohen për shkelje të Seksionit 3 të Aktit të Sigurisë Kombëtare (të miratuar në vitin 2023), i cili dënon ndihmën ndaj një shërbimi të inteligjencës së huaj kundër interesave të Mbretërisë së Bashkuar.
Mbrojtja e deputetes Reid: “Nuk kam asnjë lidhje me Kinën”
Përballë presionit mediatik, deputetja Joani Reid, e zgjedhur në vitin 2024 për zonën e East Kilbride dhe Strathaven, ka dalë me një deklaratë ku distancohet plotësisht nga aktivitetet e bashkëshortit të saj. Ajo theksoi se as ajo dhe as fëmijët e saj nuk janë pjesë e këtij hetimi dhe kërkoi respektimin e privatësisë së familjes.
Ajo shtoi se nuk e ka vizituar kurrë Kinën dhe nuk ka pasur asnjëherë kontakte me diplomatë, biznese apo zyrtarë kinezë.
Si një socialdemokrate e bindur, ajo mbështet lirinë e shprehjes dhe zgjedhjet e lira, duke refuzuar çdo simpati për “diktaturën e Partisë Komuniste Kineze”.
Stuhia politike dhe marrëdhëniet Londër-Pekin
Ky skandal vjen në një moment delikat për diplomacinë britanike. Arrestimet u bënë publike vetëm pak javë pasi Kryeministri Sir Keir Starmer vizitoi Pekinin, në një përpjekje të qeverisë laburiste për të “rivendosur me kujdes” lidhjet ekonomike mes dy vendeve.
Ministri i Sigurisë, Dan Jarvis, garantoi Parlamentin se do të ketë “pasoja të rënda” nëse vërtetohet ndërhyrja kineze, por theksoi gjithashtu se do të ishte “naive” të mendohej se Britania nuk duhet të ketë një marrëdhënie funksionale me Kinën.
Nga ana tjetër, opozita konservatore ka reaguar me ashpërsi. Udhëheqësja Kemi Badenoch ka akuzuar qeverinë për qasje të butë, duke sjellë në vëmendje miratimin e fundit për ndërtimin e “mega-ambasadës” kineze në qendër të Londrës, e cila shihet nga kritikët si një bazë e mundshme spiunazhi. “Kina po synon demokracinë tonë dhe deputetët tanë. Mjaft!”, theksoi Badenoch, duke kërkuar llogaridhënie të menjëhershme nga ekzekutivi.