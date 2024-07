Skena të përgj’akshme dhe shka’tërruese pas mas’akrës së re në al-Mawasi – VIDEO

Avionët luftarakë izraelitë shënjestruan al-Mawasin me pesë bomba dhe pesë raketa ku kanë banuar palestinezët e zhvendosur.

Sipas zyrës së mediave të qeverisë së Gazës, më shumë se 100 palestinezë janë raportuar të vrarë ose të plagosur. Ne po dëgjojmë nga ekuipazhet e mbrojtjes civile se punonjësit e urgjencës ishin në shënjestër ndërsa ata po nxitonin për të shpëtuar të plagosurit.

Skenat që po shfaqen janë tepër të përgjakshme dhe shkatërruese. Viktimat janë fëmijë të vegjël, civilë të pafajshëm, gra dhe të moshuar.

Spitali fushor i al-Kuvajtit së bashku me objektin mjekësor Nasser janë të mbushur me njerëz të plagosur.

Njerëzit janë tepër të nën panik dhe të tmerruar sepse këtu u është thënë të shkonin për të kërkuar strehim dhe mijëra strehimore të improvizuara janë krijuar atje.

Punonjësit e urgjencës po vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar në mënyrë që t’i dërgojnë në spitalet në terren për të marrë trajtim mjekësor.

Tareq Abu Azzoum nga Aljazeera duke raportuar nga Deir el-Balah, Gaza qendrore

